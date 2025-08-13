El streamer Ibai Llanos reveló un inesperado secreto de cuando visitó a Messi en su casa

Embed Lo de @IbaiLlanos llegando a la cena de despedida de Messi no lo vimos venir. La última esperanza que nos queda. pic.twitter.com/zZB0h9Pkan — Iniestazo (@INIE8TAZO) August 7, 2021

Fue así que Ibai aprovechó la oportunidad para sacarse fotos con el 10 argentino y las compartió en Instagram con el mensaje: "Hoy si nos hemos dado la mano". Además, en la red social X publicó: "Oye dejadme cenar tranquilo por favor", despertando la curiosidad de sus seguidores quienes compartieron el tweet casi seis millones de veces.

Las fotos de esa noche se caracterizaron porque Ibai mostró cierta incomodidad y hoy, cuando se cumplieron cuatro años del trascendental encuentro, el español contó un secreto que fue finalmente revelado.

Ibai Llanos - Lionel Messi Ibai Llanos reveló un secreto de cuando conoció a Lionel Messi.

El secreto mejor guardado del encuentro entre Ibai Llanos y Lionel Messi salió a la luz

Por motivo del aniversario del encuentro es que el streamer español contó cómo se dio la reunión realizada en 2021 y donde vivió una incómoda situación en la casa de Lionel ubicada en Barcelona.

Cuatro años después se animó a revelarla. Es que el Ibai estaba rodeado por grandes estrellas del fútbol (además de Shakira, claro está) y su nerviosismo era evidente. En medio del evento es que sintió unas ganas incontrolables de ir al baño, pero la vergüenza se apoderó de él y no se animó a preguntarle a Messi dónde quedaba.

Por esa razón prefirió aguantarse las ganas y esperar a volver a su casa. Eso sí, lo que no se aguantó el ahora presidente del club Ronin FC fue de sacarse una foto con Lionel Messi.