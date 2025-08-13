Inicio Ovación Fútbol Ibai Llanos
Cumbre de cracks

El streamer Ibai Llanos reveló un inesperado secreto de cuando visitó a Messi en su casa

A cuatro años del encuentro entre Lionel Messi e Ibai Llanos, el popular streamer contó su secreto mejor guardado de aquel momento

Por UNO
La foto guarda una historia que salió a la luz.

La foto guarda una historia que salió a la luz.

En 2021 se oficializó que Lionel Messi dejaría el Barcelona después de haberse convertido en capitán, 10 y un multicampeón que regaló tantas joyitas futbolísticas al punto que llegó a ser ovacionado hasta por sus rivales. En ese contexto realizó una reunión de despedida en su hogar donde invitó, entre otras personas, al Kun Agüero, quien llegó con Ibai Llanos.

Es que el capitán de la Selección argentina debía abandonar su casa en el barrio de Casteldefels, ubicada en Barcelona, ciudad que lo acogió durante más de 20 años. Al evento también asistieron Sergio Busquets y Jordi Alba (los primeros en llegar), mientras que Gerard Piqué asistió junto a su expareja Shakira y entre los invitados más destacados también se encontró el popular streamer Coscu.

Ibai Llanos
Ibai Llanos, el famoso streamer, se mostró feliz de conocer a Lio.

Ibai Llanos, el famoso streamer, se mostró feliz de conocer a Lio.

Una noche que representó un sueño para Ibai Llanos

Ibai Llanos, más allá de vivir en España, nunca había tenido la oportunidad de conocer a Lionel Messi. Durante la pandemia el streamer español estableció una amistad con el Kun Agüero por compartir gustos relacionados al fútbol y a los videojuegos es que el delantero argentino decidió invitarlo a la despedida de Lio de la ciudad.

Embed

Fue así que Ibai aprovechó la oportunidad para sacarse fotos con el 10 argentino y las compartió en Instagram con el mensaje: "Hoy si nos hemos dado la mano". Además, en la red social X publicó: "Oye dejadme cenar tranquilo por favor", despertando la curiosidad de sus seguidores quienes compartieron el tweet casi seis millones de veces.

Las fotos de esa noche se caracterizaron porque Ibai mostró cierta incomodidad y hoy, cuando se cumplieron cuatro años del trascendental encuentro, el español contó un secreto que fue finalmente revelado.

Ibai Llanos - Lionel Messi
Ibai Llanos reveló un secreto de cuando conoció a Lionel Messi.

Ibai Llanos reveló un secreto de cuando conoció a Lionel Messi.

El secreto mejor guardado del encuentro entre Ibai Llanos y Lionel Messi salió a la luz

Por motivo del aniversario del encuentro es que el streamer español contó cómo se dio la reunión realizada en 2021 y donde vivió una incómoda situación en la casa de Lionel ubicada en Barcelona.

Cuatro años después se animó a revelarla. Es que el Ibai estaba rodeado por grandes estrellas del fútbol (además de Shakira, claro está) y su nerviosismo era evidente. En medio del evento es que sintió unas ganas incontrolables de ir al baño, pero la vergüenza se apoderó de él y no se animó a preguntarle a Messi dónde quedaba.

Por esa razón prefirió aguantarse las ganas y esperar a volver a su casa. Eso sí, lo que no se aguantó el ahora presidente del club Ronin FC fue de sacarse una foto con Lionel Messi.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Ibai (@ibaillanos)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas