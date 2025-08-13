El otro titular que se perderá el partido ante Almirante Brown será Imanol González. El defensor goleador llegó a la quinta amarilla y deberá purgar una fecha de suspensión ante el equipo comandado por Rodrigo Alonso.

gimnasia 5 Fermín Antonini e Imanol González no podrán jugar ante Almirante Brown.

Por último, el parte médico de Jeremías Rodríguez Puch indica que todavía se encuentra recuperándose de un desgarro y, si bien evoluciona favorablemente, está descartado para el partido del sábado; lo mismo para Enzo Gaggi que padece una lesión de ligamento lateral interno y, pese a que su recuperación se evalúa día a día, su presencia ante Almirante Brown también está descartada.

Asamblea para socios en Gimnasia y Esgrima

En otro orden de temas, en el plano extra futbolístico, el club informó a sus adherentes que este jueves 14 de agosto realizará la Asamblea General Ordinaria donde se tratará como tema principal la elección de nuevas autoridades de la institución.

La misma se realizará, desde las 19 horas, la sede de calle Lencinas y estará habilitada para solo para los socios que tengan la cuota al día.