Gimnasia y Esgrima recibirá a Almirante Brown este sábado por la fecha 27 de la Primera Nacional. Foto: Gentileza prensa Gimnasia y Esgrima. 

Gimnasia y Esgrima recibirá a Almirante Brown este sábado por la fecha 27 de la Primera Nacional. Foto: Gentileza prensa Gimnasia y Esgrima. 

Gimnasia y Esgrima transita la recta final de la Primera Nacional con un muy buen pasar. Puntero de la Zona B con 49 unidades, el equipo de Ariel Broggi adeuda un partido y se acomoda en lo más alto de la tabla.

Su próximo desafío es el partido ante Almirante Brown de Isidro Casanova el sábado, desde las 16.10, en el Víctor Antonio Legrotaglie por la fecha 27 de la Primera Nacional. Para dicho encuentro, Gimnasia y Esgrima tendrá la baja de un jugador titular a causa de lesión. Además, el DT Ariel Broggi deberá realizar otro cambio obligado por la quinta amarilla de otro habitual en el once inicial.

ariel broggi entrenamiento
Ariel Broggi tendrá dos cambios obligados para el encuentro entre Gimnasia y Esgrima y Almirante Brown. Foto: Gentileza prensa Gimnasia y Esgrima.

Ariel Broggi tendrá dos cambios obligados para el encuentro entre Gimnasia y Esgrima y Almirante Brown. Foto: Gentileza prensa Gimnasia y Esgrima.

La lesión de un titular de Gimnasia y Esgrima, y todas las bajas que tendrá Ariel Broggi para el partido ante Almirante Brown

Para el encuentro ante la Fragata, la mala noticia es la lesión de Fermín Antonini. El mediocampista había regresado a la titularidad luego de sumar pocos minutos en la última etapa de Ezequiel Medrán y hoy se confirmó que padece un desgarro sufrido durante el partido frente a Chaco For Ever. Antonini ya se encuentra bajo tratamiento kinésico y será baja por lo menos durante dos partidos.

El otro titular que se perderá el partido ante Almirante Brown será Imanol González. El defensor goleador llegó a la quinta amarilla y deberá purgar una fecha de suspensión ante el equipo comandado por Rodrigo Alonso.

gimnasia 5
Fermín Antonini e Imanol González no podrán jugar ante Almirante Brown.

Fermín Antonini e Imanol González no podrán jugar ante Almirante Brown.

Por último, el parte médico de Jeremías Rodríguez Puch indica que todavía se encuentra recuperándose de un desgarro y, si bien evoluciona favorablemente, está descartado para el partido del sábado; lo mismo para Enzo Gaggi que padece una lesión de ligamento lateral interno y, pese a que su recuperación se evalúa día a día, su presencia ante Almirante Brown también está descartada.

Asamblea para socios en Gimnasia y Esgrima

En otro orden de temas, en el plano extra futbolístico, el club informó a sus adherentes que este jueves 14 de agosto realizará la Asamblea General Ordinaria donde se tratará como tema principal la elección de nuevas autoridades de la institución.

La misma se realizará, desde las 19 horas, la sede de calle Lencinas y estará habilitada para solo para los socios que tengan la cuota al día.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas