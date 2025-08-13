El delantero de la Lepra emocionó a los hinchas en las redes.

El pasado 27 de marzo, en el triunfo de Independiente Rivadavia ante Racing, Victorio Ramis vivió el que es por lejos el momento más difícil de su carrera como futbolista profesional. Tras disputar la pelota con Juan Nardoni, Pipe sufrió una luxofractura cerrada de su tobillo izquierdo.

El 1 de abril el delantero, encargado de convertir el 2-0 ante Almirante Brown en la final por el ascenso a la Liga Profesional en la temporada 2023, pasó con éxito por el quirófano tras realizarse un procedimiento quirúrgico con técnica de Osteosintesis RAFI (Reducción Abierta con Fijación Interna ) y tornillo transindesmal, más plastia de ligamento deltoideo.

ramis 2.jpg
Victorio Ramis se lesionó a finales de marzo en el partido entre Independiente Rivadavia y Racing.

Luego de las primeras semanas, en la que logró salir adelante gracias al apoyo de la institución, sus círculo íntimo y el cariño de los hinchas, Ramis comenzó a preparar su vuelta a los entrenamientos.

Poco a poco el delantero de Independiente Rivadavia comenzó a mostrar su evolución en las redes sociales. Y fue justamente este miércoles cuando tanto él como la cuenta oficial del club realizaron posteos que enloquecieron a los fanáticos.

El posteo de Victorio Ramis e Independiente Rivadavia que enloqueció a los hinchas

Pasado el mediodía de este miércoles, la cuenta oficial de Independiente Rivadavia en colaboración con el perfil de Pipe Ramis, publicaron un video que no tardó en volverse viral para el pueblo leproso.

Las imágenes muestran al atacante cordobés, con el cronómetro en su mano derecha, trotando por los alrededores de la cancha número dos de una Ciudad Deportiva que luce cada día más linda.

Como si el solo hecho de ver a uno de los héroes del ascenso volver a pisar el verde césped no fuera lo suficientemente emotivo para los hinchas, acompañaron el video con la canción "Llenos de magia", de la Vela Puerca.

"Siempre voy a estar agradecido con ustedes", comentó el 7 de la Lepra. Las respuestas no se hicieron esperar. Sheyko Studer y Diego Tonetto, con emojis, fueron los primeros en aparecer en el posteo.

Los hinchas, también le dieron sus palabras de apoyo a Ramis. "Nosotros te vamos a dar las gracias hasta el último día de nuestras vidas. Gracias por ser campeón", "Todos esperamos tu vuelta", "Sos una bestia", "Dale, campeón" y "Que felicidad ver este video, vamos señor de los goles importantes", fueron algunas de las caricias que recibió el cordobés en redes sociales.

