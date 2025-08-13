Poco a poco el delantero de Independiente Rivadavia comenzó a mostrar su evolución en las redes sociales. Y fue justamente este miércoles cuando tanto él como la cuenta oficial del club realizaron posteos que enloquecieron a los fanáticos.

El posteo de Victorio Ramis e Independiente Rivadavia que enloqueció a los hinchas

Pasado el mediodía de este miércoles, la cuenta oficial de Independiente Rivadavia en colaboración con el perfil de Pipe Ramis, publicaron un video que no tardó en volverse viral para el pueblo leproso.

Las imágenes muestran al atacante cordobés, con el cronómetro en su mano derecha, trotando por los alrededores de la cancha número dos de una Ciudad Deportiva que luce cada día más linda.

Como si el solo hecho de ver a uno de los héroes del ascenso volver a pisar el verde césped no fuera lo suficientemente emotivo para los hinchas, acompañaron el video con la canción "Llenos de magia", de la Vela Puerca.

"Paso a paso, Pipe Después de una dura lesión, Ramis vuelve a trotar en Ciudad Deportiva. La Lepra está con vos en este camino."

"Siempre voy a estar agradecido con ustedes", comentó el 7 de la Lepra. Las respuestas no se hicieron esperar. Sheyko Studer y Diego Tonetto, con emojis, fueron los primeros en aparecer en el posteo.

Los hinchas, también le dieron sus palabras de apoyo a Ramis. "Nosotros te vamos a dar las gracias hasta el último día de nuestras vidas. Gracias por ser campeón", "Todos esperamos tu vuelta", "Sos una bestia", "Dale, campeón" y "Que felicidad ver este video, vamos señor de los goles importantes", fueron algunas de las caricias que recibió el cordobés en redes sociales.