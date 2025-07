Novak Djokovic se refirió a un posible retiro tras la estrepitosa caída ante Jannik Sinner en Wimbledon: "Espero que..."

Con un pleno espíritu competitivo, a la consulta sobre su futuro en el tenis, Novak Djokovic respondió: "Estaría triste (si fuera su último partido), pero espero que no sea mi último partido en la Cancha Central. No planeo terminar mi carrera en Wimbledon hoy. Porque tengo planeado volver, definitivamente, al menos una vez más". Con una contestación más que contundente, el serbio disipó de inmediato los rumores sobre el final inmediato de su carrera.

Sin embargo, Djokovic hizo una importante autocrítica sobre su nivel de juego en cancha frente al número 1 del mundo, Jannik Sinner. "Sinceramente, no fue una sensación muy agradable en la pista. No quiero entrar en detalles sobre mi lesión ni quejarme por no haber podido jugar en mi mejor nivel. Me siento decepcionado porque no fui capaz de moverme tan bien como pensaba o esperaba hacerlo. Quiero felicitar a Jannik por otra gran actuación", señaló el tenista serbio.

Embed - ¡SINNER DEMOSTRÓ SUPERIORIDAD ANTE DJOKOVIC, LO VENCIÓ EN SETS CORRIDOS Y ES FINALISTA! | RESUMEN

"Supongo que jugar al mejor de cinco sets, sobre todo este año, ha sido un verdadero desafío físico para mí... Cuanto más se alarga el torneo, peor es mi condición. Llego a la fase final, a las semifinales en todos los Grand Slams este año... pero tengo que jugar contra Sinner o Alcaraz. Estos chicos están en forma, son jóvenes y están listos. Siento que voy al partido con las pilas vacías. Es imposible ganar un partido así. Es una de esas cosas que acepto y abrazo de alguna manera... afronto la realidad tal como es y trato de aprovecharla al máximo", sentenció Novak Djokovic en cuanto a su estado físico en el más alto nivel del tenis mundial.

Embed - ESPN Tenis on Instagram: " Lo que dijo Djokovic acerca de la edad, el paso del tiempo, Alcaraz y Sinner. #Wimbledon" View this post on Instagram A post shared by ESPN Tenis (@espntenis)

La final de Wimbledon será justamente entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, dos potencias del tenis actual que volverán a verse las caras en una final de Grand Slam (será la segunda vez que se midan en esta instancia) luego de que el español se quedara con la victoria en una épica final de Roland Garros en la etapa de tierra batida en la temporada que transcurre.

La definición será este domingo a partir de las 12 del mediodía de Argentina. Será la decimotercera vez que se enfrenten Sinner y Alcaraz en una final, con un historial de 8 a 4 en favor del español.