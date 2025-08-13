Está en Netflix, tiene 6 capítulos y cuenta con una de las mejores críticas

Esta serie cuenta con un total de 6 capítulos, y esto la hace una de las opciones más cortas e intensas que nos podemos encontrar disponible en el catálogo de series y películas. Este punto no pasa inadvertido por los suscriptores, y es que se confirma la tendencia de que cada vez buscan más esos relatos de Netflix que cumplen con este punto, y es que se puede ver en un fin de semana.

Desde mediados del 2022 que esta serie se encuentra disponible en el catálogo de series y películas de Netflix, para ser desde entonces, uno de los dramas con mejor crítica de toda la plataforma de streaming.

Netflix: de qué trata Anatomía de un escándalo

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre la serie que es uno de los dramas más recomendados de la historia, Anatomía de un escándalo centra su historia en: "La vida privilegiada de Sophie, esposa de un poderoso político, se disuelve cuando un escándalo sale a la luz... y acusan a su marido de un crimen impactante".

Esta serie cuenta con varios atractivos para darle play en Netflix: pocos capítulos, grandes reseñas y un relato sin precedente.

anatomia d eun escándalo.jpg Netflix tiene su punto fuerte en las series

Reparto de Anatomía de un escándalo, serie de Netflix

Sienna Miller como Sophie Whitehouse

Hannah Dodd como Sophie Whitehouse

Michelle Dockery como Kate Woodcroft

Rupert Friend como James Whitehouse

Naomi Scott como Olivia Lytton

