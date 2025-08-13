Está en Netflix, tiene 6 capítulos y cuenta con una de las mejores críticas

Esta serie cuenta con un total de 6 capítulos, y esto la hace una de las opciones más cortas e intensas que nos podemos encontrar disponible en el catálogo de series y películas. Este punto no pasa inadvertido por los suscriptores, y es que se confirma la tendencia de que cada vez buscan más esos relatos de Netflix que cumplen con este punto, y es que se puede ver en un fin de semana.
Desde mediados del 2022 que esta serie se encuentra disponible en el catálogo de series y películas de Netflix, para ser desde entonces, uno de los dramas con mejor crítica de toda la plataforma de streaming.
Embed - Anatomía de un escándalo | Tráiler oficial | Netflix
Netflix: de qué trata Anatomía de un escándalo
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre la serie que es uno de los dramas más recomendados de la historia, Anatomía de un escándalo centra su historia en: "La vida privilegiada de Sophie, esposa de un poderoso político, se disuelve cuando un escándalo sale a la luz... y acusan a su marido de un crimen impactante".
Esta serie cuenta con varios atractivos para darle play en Netflix: pocos capítulos, grandes reseñas y un relato sin precedente.
anatomia d eun escándalo.jpg
Netflix tiene su punto fuerte en las series
Reparto de Anatomía de un escándalo, serie de Netflix
- Sienna Miller como Sophie Whitehouse
- Hannah Dodd como Sophie Whitehouse
- Michelle Dockery como Kate Woodcroft
- Rupert Friend como James Whitehouse
- Naomi Scott como Olivia Lytton
Dónde ver la serie Anatomía de un escándalo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Anatomía de un escándalo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Anatomy Of A Scandal se puede ver en Netflix.
- España: Anatomía de un escándalo se puede ver en Netflix.