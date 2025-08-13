Está en Netflix

Está en Netflix, tiene 6 capítulos y cuenta con una de las mejores críticas

Netflix se encargó de tener un catálogo de series y películas con opciones para todos los gustos. Una serie ha logrado convertirse en una de las mejores de la historia, y es que su relato dramático, que apenas consta de 6 capítulos, cuenta con una crítica que la hace de las más recomendadas: Anatomía de un escándalo.

Hace tiempo que las series y películas de producción británica vienen aumentando el caudal de ofertas dramáticas en el catálogo de Netflix, con relatos en los que están especializados. Esta serie es el claro ejemplo de ello, y es que incluso la crítica especializada avala que estamos hablando de uno de los mejores relatos del género de toda la historia, no solo de la plataforma de streaming.

Anatomía de un Escándalo, una de las mejores series de Netflix

Tratar de encasillar a esta serie como una historia netamente dramática, puede ser un error garrafal, y es que a lo largo de toda esta historia nos encontramos con un relato de crimen, suspenso y violencia. En Netflix, esta oferta que lleva casi 5 años en el catálogo de series y películas, es una de las principales recomendaciones del género, pero también en las aclamadas por el público.

Esta serie cuenta con un total de 6 capítulos, y esto la hace una de las opciones más cortas e intensas que nos podemos encontrar disponible en el catálogo de series y películas. Este punto no pasa inadvertido por los suscriptores, y es que se confirma la tendencia de que cada vez buscan más esos relatos de Netflix que cumplen con este punto, y es que se puede ver en un fin de semana.

Desde mediados del 2022 que esta serie se encuentra disponible en el catálogo de series y películas de Netflix, para ser desde entonces, uno de los dramas con mejor crítica de toda la plataforma de streaming.

Netflix: de qué trata Anatomía de un escándalo

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre la serie que es uno de los dramas más recomendados de la historia, Anatomía de un escándalo centra su historia en: "La vida privilegiada de Sophie, esposa de un poderoso político, se disuelve cuando un escándalo sale a la luz... y acusan a su marido de un crimen impactante".

Esta serie cuenta con varios atractivos para darle play en Netflix: pocos capítulos, grandes reseñas y un relato sin precedente.

Netflix tiene su punto fuerte en las series

Reparto de Anatomía de un escándalo, serie de Netflix

  • Sienna Miller como Sophie Whitehouse
  • Hannah Dodd como Sophie Whitehouse
  • Michelle Dockery como Kate Woodcroft
  • Rupert Friend como James Whitehouse
  • Naomi Scott como Olivia Lytton

Dónde ver la serie Anatomía de un escándalo, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Anatomía de un escándalo se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Anatomy Of A Scandal se puede ver en Netflix.
  • España: Anatomía de un escándalo se puede ver en Netflix.

