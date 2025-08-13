Fin de semana largo en el Manzano Histórico: cultura, historia y recreación para toda la familia

La propuesta busca consolidar al Manzano Histórico como un punto de encuentro para la comunidad y los visitantes. Las actividades están diseñadas para disfrutar en familia y recorrer espacios que combinan historia, naturaleza y cultura. La Municipalidad invita a todos a sumarse a este homenaje que pone en valor uno de los lugares más emblemáticos del departamento.
Cronograma de actividades
Viernes 15 de agosto
-10 a 18 h: Apertura de informador turístico
-10 a 18 h: Visitas al Museo Sanmartiniano y de Ciencias Naturales
-15 a 18 h: Parador Joven — Campeonato de truco, metegol, karaoke, micrófono abierto y actividades recreativas
<Durante la jornada: Puestos de prevención y salud>
-15.30 h: Espacio Muni Teatro — Música entre montañas: Cuartero Obliga2 / Kuntur-pacha
-Paseo de artesanos
-Patio gastronómico
Sábado 16 de agosto
-10 a 18 h: Apertura de informador turístico
-10 a 18 h: Visitas al Museo Sanmartiniano y de Ciencias Naturales
-10 a 13 y 14 a 18 h: Galería Sanmartiniana a Cielo Abierto
-15 a 18 h: Parador Joven — Campeonato de truco, metegol, karaoke, micrófono abierto y actividades recreativas
<Durante la jornada: Puestos de prevención y salud>
-15.30 h: Espacio Muni Teatro — Música entre montañas: Los Méndez / La Grieta
-Paseo de artesanos
-Patio gastronómico
Domingo 17 de agosto
-10 a 18 h: Apertura de informador turístico
-10 a 18 h: Visitas al Museo Sanmartiniano y de Ciencias Naturales
-10 a 13 y 14 a 18 h: Galería Sanmartiniana a Cielo Abierto
-15 h: Acto protocolar y desfile cívico-militar por el 175° aniversario del paso a la inmortalidad del Gral. Don José de San Martín
-17 h: Espacio Muni Teatro — Música entre montañas: Sin Fronteras
-Paseo de artesanos
-Patio gastronómico