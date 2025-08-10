La Fórmula 1 borró a Colapinto de Alpine con la publicación de un polémico listado

En Alpine, únicamente figura la cara de Pierre Gasly, el compañero de Colapinto, y la ausencia del nacido en Pilar no ha pasado para nada desapercibida.

"Así luce la alineación de pilotos de 2026 en esta etapa de la temporada" reza el posteo de la cuenta oficial de la Fórmula 1. Rápidamente, varias cuentas salieron a bancar al argentino.

Colapinto 2026. You know it, my dear anglo, you know it — and you will weep hard. — Alpine Argentina F1 (@TeamAlpineArg) August 9, 2025

Una de estas fue la del team Alpine en Argentina, que aseguró que todos "llorarán mucho" cuando se confirme la presencia de Colapinto en el equipo.

Siguiendo con las especulaciones, otros se la jugaron y aseguraron que Colapinto tendría otra escudería, ya que en su momento se habló del traspaso a Cadillac.

El posteo de la Fórmula 1 fue para muchos fanáticos tendencioso e innecesario, teniendo en cuenta que, como se dijo, hay mucho que definir en la temporada 2025.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en F1

Después de una jornada para el olvido en Hungría, Franco Colapinto volverá a tener acción en Países Bajos, más precisamente a finales de agosto. La fecha comprendida es entre el 29 y el 31, y los horarios serán los siguientes:

Viernes 29 de agosto

Prácticas Libres 1: 7.30 a 8.30 horas

7.30 a 8.30 horas Prácticas Libres 2: 11.00 a 12.00 horas

Sábado 30 de agosto

Prácticas Libres 3: 6.30 a 7.30 horas

6.30 a 7.30 horas Clasificación: 11.00 a 12.00 horas

Domingo 31 de agosto