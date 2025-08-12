Debut de Roberto Mieres Antes la historia era diferente: en este monoplaza debutó Roberto Mieres.

La Fórmula 1 felicitó a Franco Colapinto por ingresar un prestigioso ranking compuesto por pilotos argentinos

Clasificar en el puesto 18 en el Gran Premio de Hungría, claramente, no es bueno para ningún piloto, sin embargo a Franco Colapinto le sirvió para convertirse en el quinto piloto argentino con más vueltas en la Fórmula 1. De esta manera, con tan solo 22 años, logró superar a Roberto Mieres quien compitió en 17 Grandes Premios desde 1953 a 1955.

Mieres tiene en su haber el récord de mayor remontada cuando pasó del puesto 32 al 6 consiguiendo avanzar un total de 26 posiciones; además, marcó la vuelta más rápida en Países Bajos en 1955. De esta manera Roberto Mieres logró 3 cuartos puestos (Suiza y España 1954: Países Bajos 1955), corrió en dos escuderías: Gordini y Maserati; mientras que realizó 790 vueltas.

Por su lado, Franco Colapinto alcanzó las 853 vueltas y la Máxima se lo celebró al publicar: "Suma experiencia. Tras el GP de Hungría, Colapinto ya está entre los cinco pilotos argentinos con más vueltas en la F1″. Fue así que las 70 vueltas realizadas por el representante de Alpine en el circuito de Hungaroring le permitió superar al histórico Roberto Mieres.

Mieres y Fangio Juan Manuel Fangio le habla a Roberto Mieres.

Así quedó el ranking de los pilotos argentinos

Carlos Reutamann - 6986 - 12 victorias.

Juan Manuel Fangio - 3022 - 24 victorias y cinco títulos.

José Froilán González - 1296 - 2 victorias.

Gastón Mazzacane - 1057.

Franco Colapinto - 853.

- 853. Roberto Mieres - 790.

Esteban Tuero - 613.

Carlos Menditeguy - 517.

Onofre Marimón - 428.

Franco Colapinto tiene por delante diez carreras y si llega a completarlas a todas logrará superar a Gastón Mazzacane y a José Froilán González ubicándose en el tercer puesto por detrás de Juan Manuel Fangio y de Carlos Reutamann.

Franco Colapinto

Las diez carreras que le quedan a Franco Colapinto en la Fórmula 1

Para alcanzar el tercer lugar del podio, Colapinto debe completar las siguiente competiciones: