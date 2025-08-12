Inicio Ovación Automovilismo accidente
Triste noticia

Conmoción por la muerte de un piloto tras un grave accidente durante las pruebas del Turismo Pista

Profundo dolor por el fallecimiento de Claudio Segarra, piloto cordobés que sufrió un accidente durante las pruebas del Turismo Pista San Luis.

Por UNO
Claudio Segarra falleció en el hospital de Río Cuarto.

El automovilismo argentino atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Claudio Segarra, piloto cordobés que falleció debido a las graves heridas sufridas en un accidente durante las pruebas de la Monomarca Fiat, en el marco de una jornada del Turismo Pista San Luis.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, cuando Segarra iniciaba su primera vuelta de tiempos a bordo de un Fiat Palio.

accidente
El Fiat Palio quedó destruido después del accidente.

Según los primeros informes, perdió el control del vehículo al ingresar a la recta principal, realizó un trompo y colisionó violentamente contra el paredón ubicado en el sector de ingreso a la sala técnica del circuito.

El piloto recibió asistencia médica inmediata por parte del personal presente en el predio, que le practicó maniobras de reanimación antes de trasladarlo de urgencia a un centro de salud en Río Cuarto.

Si bien aún no se difundieron conclusiones oficiales, la investigación buscará determinar factores como el estado del vehículo, las condiciones de la pista y la dinámica exacta del siniestro para establecer responsabilidades y reforzar medidas de seguridad en futuras competencias.

Murió un apasionado del automovilismo

Allí, Segarra permaneció internado en terapia intensiva, pero lamentablemente falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones. A raíz del trágico accidente, las autoridades decidieron suspender toda la actividad programada para ese día, mientras se inició una investigación para determinar las circunstancias exactas

Por otro lado, la organización Turismo Pista San Luis emitió un comunicado en el que definieron a Segarra como “un apasionado del automovilismo” y envió sus condolencias a familiares y amigos.

