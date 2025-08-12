Conmoción por la muerte de un piloto tras un grave accidente durante las pruebas del Turismo Pista

El automovilismo argentino atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Claudio Segarra, piloto cordobés que falleció debido a las graves heridas sufridas en un accidente durante las pruebas de la Monomarca Fiat, en el marco de una jornada del Turismo Pista San Luis.
