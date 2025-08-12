Conmoción por la muerte de un piloto tras un grave accidente durante las pruebas del Turismo Pista

El piloto recibió asistencia médica inmediata por parte del personal presente en el predio, que le practicó maniobras de reanimación antes de trasladarlo de urgencia a un centro de salud en Río Cuarto.

Si bien aún no se difundieron conclusiones oficiales, la investigación buscará determinar factores como el estado del vehículo, las condiciones de la pista y la dinámica exacta del siniestro para establecer responsabilidades y reforzar medidas de seguridad en futuras competencias.

Murió un apasionado del automovilismo

Allí, Segarra permaneció internado en terapia intensiva, pero lamentablemente falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones. A raíz del trágico accidente, las autoridades decidieron suspender toda la actividad programada para ese día, mientras se inició una investigación para determinar las circunstancias exactas

Por otro lado, la organización Turismo Pista San Luis emitió un comunicado en el que definieron a Segarra como “un apasionado del automovilismo” y envió sus condolencias a familiares y amigos.