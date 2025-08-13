La planta que lo tiene todo: qué pasa si me aplico aloe vera en la cara todos los días

Esta suculenta perenne se encuentra prácticamente en todo el mundo y hay alrededor de 500 especies repartidas en todas las regiones.

Tener una planta de aloe vera en la casa, es una oportunidad única para aprovechar sus beneficios, mucho más si uno quiere cuidarse la piel.

planta-aloe-vera La planta de aloe vera brinda más beneficios de lo que uno cree para la salud de las personas.

Entre las principales cualidades que brinda la planta de aloe vera, se destacan los beneficios sorprendentes para la piel:

Calmante

Reparadora

Hidratante

Para explayarnos sobre los beneficios de la aloe vera, nada mejor que recurrir a los que más saben sobre cuidados de la piel, como Nivea. La empresa alemana de productos cosméticos da a conocer cuáles son los beneficios más importantes de la planta de aloe vera, para el cuidado de la piel.

planta-aloe-vera-piel El aloe vera de una planta que casi todos tienen en el jardín.

Planta de aloe vera y los beneficios para la piel de la cara

Si una persona se aplica aloe vera todos los días en la cara, al poco tiempo lucirá una piel saludable, fresca e hidratada. Gracias a su poder astringente (provoca la contracción de las células de la piel), el aloe vera es muy bueno para limpiar impurezas de la cara y combatir la cicatrices. Por su alto contenido de elastina y colágeno, la planta de aloe vera es perfecta para reparar la piel dañada por el sol. Aplicar aloe vera en la cara, fortalece las membranas que se han deteriorado en la piel y lucha contra la vejez. Cuando la piel ha sufrido alguna herida, el aloe vera actúa como un calmante natural muy efectivo.