Planta de romero: por qué recomiendan tener siempre un frasco en el auto y para qué sirve

En el mundo de los rituales, se cree que el romero está asociado con la buena suerte, la protección, la calidez y otros significados positivos.

Cuando colocas un frasco de la planta de romero dentro de tu vehículo, también estarás atrayendo todos estos beneficios:

Mejorar el ambiente: el aroma del romero se asocia con la limpieza y la purificación, creando un ambiente más agradable en el interior del automóvil.

Aumentar la energía positiva: se cree que el romero puede elevar el espíritu y atraer vibras positivas.

Ya lo sabes, si quieres protección para tu auto y sus ocupantes, mejorar el aroma del vehículo o simplemente cambiar la energía que se percibe dentro del mismo, todo lo que debes hacer es colocar un frasco que contenga ramas de la planta de romero.

Beneficios de la planta de romero más allá de la salud