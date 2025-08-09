Este viernes luego de vencer a Bayer Leverkusen en el primer amistoso de pretemporada, disputado en Stamford Bridge, al DT le preguntaron sobre la posibilidad de que Alejandro Garnacho se sume a sus filas.

Sin pelos en la lengua, Maresca fue tajante y parece haberle bajado el pulgar al Bichito: “Para mí es prioritario conseguir un nuevo central. Ya veremos si lo conseguimos”.

Por el momento, Chelsea tiene en su ofensiva a Estêvão Willian, João Pedro, Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Jamie Bynoe-Gittens, Pedro Neto y Liam Delap.

Fabrizio Romano, periodista especializado en mercado de pases, fue quien lanzó la información que aseguraba que Alejandro Garnacho había llegado a un acuerdo con los Blues.

Alejandro Garnacho has agreed every detail of personal terms with Chelsea!



Deal done on player side, he only wants Chelsea as revealed here since July.



Talks with Man United about fee will follow soon. #CFC pursue both Garnacho and Xavi Simons, as revealed. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025

"Entiendo que Alejandro Garnacho ha acordado todos los detalles de los términos personales con el Chelsea! Acuerdo cerrado por el lado del jugador, solo quiere al Chelsea como se revela aquí desde julio. Las conversaciones con el Manchester United sobre el fichaje se iniciarán pronto", escribió en su cuenta de X.

Los números de Alejandro Garnacho en Manchester United