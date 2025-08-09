El hombre de la Selección argentina aún no confirma su futuro.

Luego de coronarse campeón de la primera edición del Mundial de Clubes con 32 equipos, los futbolistas de Chelsea disfrutaron de unas merecidas vacaciones. El pasado lunes, 4 de agosto, los futbolistas retomaron los entrenamientos de la mano de Enzo Maresca.

A menos de diez días para su debut en la Premier League 2025/26, que será ante Crystal Palace, los Blues tienen por delante solamente un amistoso, que se disputará el domingo ante Milan.

Chelsea campeón Mundial de Clubes
En la previa del inicio de una nueva, y agitada, temporada, el director técnico enfrentó los micrófonos y se refirió al que será el principal objetivo del club en lo que resta del mercado de pases.

Este viernes luego de vencer a Bayer Leverkusen en el primer amistoso de pretemporada, disputado en Stamford Bridge, al DT le preguntaron sobre la posibilidad de que Alejandro Garnacho se sume a sus filas.

Sin pelos en la lengua, Maresca fue tajante y parece haberle bajado el pulgar al Bichito: “Para mí es prioritario conseguir un nuevo central. Ya veremos si lo conseguimos”.

Por el momento, Chelsea tiene en su ofensiva a Estêvão Willian, João Pedro, Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Jamie Bynoe-Gittens, Pedro Neto y Liam Delap.

Fabrizio Romano, periodista especializado en mercado de pases, fue quien lanzó la información que aseguraba que Alejandro Garnacho había llegado a un acuerdo con los Blues.

"Entiendo que Alejandro Garnacho ha acordado todos los detalles de los términos personales con el Chelsea! Acuerdo cerrado por el lado del jugador, solo quiere al Chelsea como se revela aquí desde julio. Las conversaciones con el Manchester United sobre el fichaje se iniciarán pronto", escribió en su cuenta de X.

Los números de Alejandro Garnacho en Manchester United

  • 144 partidos oficiales jugados
  • 26 goles convertidos
  • 22 asistencias
  • Dos títulos: Carabao Cup 2022/23 y FA Cup 2023/24

