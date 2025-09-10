Inicio Ovación Fútbol Franco Mastantuono
Durísimas críticas para Franco Mastantuono desde España después de jugar con la 10 de Lionel Messi: "¡Afuera!"

El desempeño de Franco Mastantuono con la camiseta de la Selección argentina no fue destacable y los hinchas del Real Madrid quieren que salga del once titular

Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Mastantuono fue criticado en España.

Fue por eso que desde España cayó una catarata de críticas para el jugador de 18 años que está realizando sus primeros pasos en el Real Madrid; además, hicieron una encuesta y los hinchas lo quieren fuera del 11 inicial.

Franco Mastantuono
Franco Mastantuono debutó con la 10 de la Selección argentina.

Durísimas críticas para Franco Mastantuono desde España después de jugar con la 10 de Lionel Messi

Franco Mastantuono utilizó la camiseta de la Selección argentina por tercera vez, pero la prensa española no fue empático con el ex River y lo fulminaron en los titulares de los principales medios online. Lionel Scaloni movió el banco para buscar empatar el partido que Argentina perdía ante Ecuador, pero aunque tuvo intervenciones interesantes, no logró encabezar el avance mientras que el equipo local se floreaba con la pelota.

Y desde España no lo perdonaron. Diario Marca (quienes mantienen una fuerte línea editorial cercana al Real Madrid) tituló: "Su partido más gris", mientras que agregaron: "Sin demasiado acierto con la pelota pese a que se ofreció de forma constante y lo intentó siempre".

En la vereda de al frente, Mundo Deportivo (diario catalán con proximidad al Barcelona), analizaron: "El juvenil del Madrid entró con Argentina perdiendo, en un equipo desorientado, sin luces. Pidió cada pelota, se mostró siempre, pero no logró desequilibrar ni con remates desde fuera (bloqueados) ni con pases profundos".

"De todos modos, tal como en su nuevo equipo, exhibió personalidad", concluyó el diario catalán.

Diario AS realizó un análisis donde explicaron que "los visitantes no fueron capaces de encontrar a un jugador inspirado para sacar una acción diferencial, y cada jugada desde entonces acabó en situaciones totalmente inertes hasta el pitido final. Ni una ocasión de peligro real".

Y sentenciaron: "Mastantuono y Julián no pueden sin Messi".

Franco Mastantuono - Selección argentina
Los hinchas del Real Madrid prefieren a Jude Bellingham por sobre Mastantuono.

Los hinchas del Real Madrid prefieren a Jude Bellingham por sobre Mastantuono.

Una encuesta reveló que los hinchas del Real Madrid no quieren a Franco Mastantuono de titular

La vuelta de Jude Bellingham, mediocampista británico de 22 años, está cada vez más cerca ya que se recupera de una lesión que lo marginó de las canchas y el diario español AS realizó una encuesta para conocer qué piensan los hinchas madridistas.

Fue así que consultaron "¿qué jugador debería salir del 11 inicial?"; y los hinchas del Real Madrid no se mostraron a favor de Franco Mastantuono, quien ganó la lamentable encuesta con una diferencia significativa.

El jugador de 18 años recibió el 59% de los votos (para que salga del equipo), mientras que Arda Güler solo recibió el 15%. La opción "otro jugador" también tuvo el 15% de los votos y que "Bellingham sea suplente" cosechó el 14%.

En concreto, la Selección argentina no le vino bien a Franco Mastantuono, quien suma tres partidos en el Real Madrid (dos titularidades y una suplencia).

