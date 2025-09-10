Max Verstappen participó de un pin pon de preguntas y respuestas.
En la previa del GP de Monza, Max Verstappen brindó una entrevista exclusiva a Mundo Deportivo donde hubo una dinámica de preguntas tipo "pin pon" enfocada en qué pienso sobre los pilotos de la Fórmula 1. El experimentado deportista aceptó ser parte del "test rápido" del medio catalán y sorprendió con sus respuestas.

Lo curioso es que hubo una pregunta particular donde Verstappen fue contundente con su respuesta y que podría estar ligada a la presencia de Franco Colapinto en la Máxima y a su manera de encarar los micrófonos en las conferencias de prensa.

Max Verstappen ganó en el "Templo de la Velocidad".

Max Verstappen eligió a los mejores pilotos de la Fórmula 1, ¿con palo a Franco Colapinto?

El "test rápido" involucró una serie de temas: clasificación, ejecución de carrera, inteligencia en carrera, el mejor en adelantamientos, en defensa, en mentalidad competitiva y en carisma".

Fabio Marchi, periodista de Mundo Deportivo que estuvo a cargo de la entrevista, le dijo al piloto que tenía una norma por cumplir: no podía elegirse a sí mismo. Y Max Verstappen respondió todas las preguntas, aunque en algunas contestaciones no fue tan rápido como si lo es en la pista.

- ¿El mejor piloto en clasificación?

- Uf, es difícil, pero creo que actualmente... Siempre he considerado a Charles Leclerc (Ferrari) un piloto muy bueno en clasificación.

- ¿El mejor en carrera?

- ¿Qué me gusta? No lo sé. Siempre me ha gustado, también en el pasado, ver a Fernando (Alonso) en la carrera. Es un auténtico luchador. Eso me gusta mucho.

- ¿En Inteligencia en carrera?

- ¿Inteligencia? Siempre me decantaría por la experiencia. No, no voy a nombrarme a mí mismo en nada de esto por lo que elegiría a Fernando Alonso por su experiencia.

- ¿El mejor en adelantamientos?

- Charles Leclerc también es bueno adelantando.

- ¿El mejor en defensa?

- ¡Fernando Alonso! Es brillante en defensa.

- ¿El mejor por su mentalidad competitiva?

- ¡Fernando, sin duda!

- ¿Quién es el mejor piloto de la historia de la F1?

- Para mí, es imposible decirlo. Hay tantos grandes pilotos, de diferentes épocas. Creo que es más importante simplemente apreciar a todos los buenos pilotos que han existido.

Entre medio de las preguntas hubo una que puede llegar a ser considerada un palo para Franco Colapinto ya que cuando le consultaron por cuál piloto es el que tiene más carisma, Max Verstappen respondió: (Piensa unos segundos) "Realmente, es no importa. No para pilotar un F1".

El cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

Viernes 19 de septiembre

  • Prácticas Libres 1 - A partir de las 5.30.
  • Prácticas Libres 2 - Desde las 9.

Sábado 20 de septiembre

  • Prácticas Libres 3: A partir de las 5.30.
  • Clasificación: Desde las 9.

Domingo 21 de septiembre

  • Carrera: Comienza a las 8.
franco colapinto italia alpine
El piloto argentino tiene como pr&oacute;ximo desaf&iacute;o el GP de Azerbaiy&aacute;n.

El piloto argentino tiene como próximo desafío el GP de Azerbaiyán.

Las competencias que le quedan a Franco Colapinto

  • GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.
  • Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.
  • GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.
  • GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.
  • Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.
  • GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.
  • GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.
  • Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.
  • GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.
  • GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.

