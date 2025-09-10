Max Verstappen eligió a los mejores pilotos de la Fórmula 1, ¿con palo a Franco Colapinto?

Fabio Marchi, periodista de Mundo Deportivo que estuvo a cargo de la entrevista, le dijo al piloto que tenía una norma por cumplir: no podía elegirse a sí mismo. Y Max Verstappen respondió todas las preguntas, aunque en algunas contestaciones no fue tan rápido como si lo es en la pista.

- ¿El mejor piloto en clasificación?

- Uf, es difícil, pero creo que actualmente... Siempre he considerado a Charles Leclerc (Ferrari) un piloto muy bueno en clasificación.

- ¿El mejor en carrera?

- ¿Qué me gusta? No lo sé. Siempre me ha gustado, también en el pasado, ver a Fernando (Alonso) en la carrera. Es un auténtico luchador. Eso me gusta mucho.

- ¿En Inteligencia en carrera?

- ¿Inteligencia? Siempre me decantaría por la experiencia. No, no voy a nombrarme a mí mismo en nada de esto por lo que elegiría a Fernando Alonso por su experiencia.

- ¿El mejor en adelantamientos?

- Charles Leclerc también es bueno adelantando.

- ¿El mejor en defensa?

- ¡Fernando Alonso! Es brillante en defensa.

- ¿El mejor por su mentalidad competitiva?

- ¡Fernando, sin duda!

- ¿Quién es el mejor piloto de la historia de la F1?

- Para mí, es imposible decirlo. Hay tantos grandes pilotos, de diferentes épocas. Creo que es más importante simplemente apreciar a todos los buenos pilotos que han existido.

Entre medio de las preguntas hubo una que puede llegar a ser considerada un palo para Franco Colapinto ya que cuando le consultaron por cuál piloto es el que tiene más carisma, Max Verstappen respondió: (Piensa unos segundos) "Realmente, es no importa. No para pilotar un F1".

El cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

Viernes 19 de septiembre

Prácticas Libres 1 - A partir de las 5.30.

Prácticas Libres 2 - Desde las 9.

Sábado 20 de septiembre

Prácticas Libres 3: A partir de las 5.30.

Clasificación: Desde las 9.

Domingo 21 de septiembre

Carrera: Comienza a las 8.

franco colapinto italia alpine El piloto argentino tiene como próximo desafío el GP de Azerbaiyán.

Las competencias que le quedan a Franco Colapinto