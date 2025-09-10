Ni pilates ni crossfit: la asana de yoga que fortalece pecho, espalda y brazos en un simple movimiento

postura asana yoga
Esta asana de yoga mejorará notablemente la musculatura de manera integral.
Conocida también como postura de la mesa o extensión hacia el este, se trata de una asana que fortalece brazos, hombros, pecho y espalda, además de estirar músculos de las piernas y estimular el flujo de energía.
Expertos señalan que lo único que debemos tener en cuenta sobre esta postura es que no se recomienda hacer en caso de sufrir lesiones en hombros, muñecas, espalda baja o si tienes molestias cervicales.
yoga mujer asana postura
Esta postura de yoga trabaja pecho, espalda y brazos, entre otros grupos musculares.
Aclarado esto, tendremos que realizar lo siguiente para hacer la postura de yoga de manera efectiva y encontrar los mencionados beneficios musculares:
- Buscar una esterilla y sentarte sobre ella con las piernas extendidas, los pies juntos y las manos un poco por detrás de la cadera, con los dedos señalando hacia los pies.
- A continuación, levantar las caderas hasta extender por completo los brazos, manteniendo los hombros relajados y el pecho abierto.
- Aquí, los brazos, las piernas y el core se deben mantienen activos y firmes, mientras que la cabeza debe permanecer alineada con la columna vertebral.
- Mantener la postura durante unos 30 segundos o un minuto y finalizar con una exhalación, bajando las caderas hasta el suelo.