Ni pilates ni crossfit: la asana de yoga que fortalece pecho, espalda y brazos en un simple movimiento

El yoga utiliza ejercicios de respiración y meditación para mejorar la salud general, mientras que, al mismo tiempo, incide en la postura y flexibilidad de distintas regiones musculares. En este sentido, hoy te hablaré de una asana que trabaja de manera integral pecho, espalda y brazos.

Yoga: cuál es la asana que trabaja pecho, espalda y brazos

Sabemos que cada postura de yoga ofrece un beneficio diferente, por eso es necesario intentar conocer la mayor cantidad de asanas posibles. Una de las que menos popularidad alcanza, a pesar de sus increíbles ventajas musculares, es la Purvottanasana.