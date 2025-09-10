Por qué hay que limpiar la cortina del baño con bicarbonato y para qué sirve

cortina de baño con hongos plique bicarbonato de sodio a un cepillo húmedo y frote las cortinas para eliminar la suciedad acumulada.

El bicarbonato (NaHCO3), también conocido como carbonato ácido de sodio, hidrógeno carbonato de sodio, bicarbonato de soda o sal de vichy, es un compuesto blanco sólido cristalino que se obtiene de un mineral presente en la naturaleza llamado natrón, el cual contiene grandes cantidades de bicarbonato sódico. Es un compuesto soluble en agua y que en presencia de ácido se descompone formando dióxido de carbono (CO) y agua.

Este producto tiene usos medicinales y es muy utilizado para trucos de limpieza gracias a sus propiedades antibacterianas y desinfectantes, ayuda a eliminar estas impurezas de forma natural, sin necesidad de usar químicos agresivos. En este sentido actúa de la siguiente manera:

Elimina el moho, ya que su acción abrasiva suave remueve las manchas oscuras.

Desinfecta y desodoriza, neutraliza los malos olores que quedan atrapados en el material.

Protege el medio ambiente porque es un producto biodegradable, a diferencia de los limpiadores con cloro.

Cuida los tejidos de la cortina porque limpia sin dañar las fibras plásticas o de tela.

bicarbonato con agua Gracias a los compuestos poderosos del bicarbonato, tu cortina de baño quedará impecable y desinfectada.

El truco para limpiar la cortina de ducha con bicarbonato

Para llevar a cabo este truco de limpieza, hay que retirar la cortina y ponerla en una superficie plana o dentro de la bañera. Ahora prepara una pasta con bicarbonato y un poco de agua. Frota las zonas manchadas con una esponja o cepillo suave y deja actuar unos minutos. Luego enjuaga con abundante agua tibia.

Si la cortina es de tela, puedes lavarla en el lavarropas con media taza de bicarbonato junto al detergente habitual, pero también deberías hacerle un pre lavado con la pasta antes mencionada.

Se aconseja limpiar la cortina una vez al mes para evitar la acumulación de moho y prolongar su vida útil.