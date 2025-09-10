Por qué hay que limpiar la cortina del baño con bicarbonato y para qué sirve

Tener el baño en condiciones higiénicas aporta confort y previene problemas de salud. Pues uno de los elementos que más suele acumular humedad y suciedad es la cortina de la ducha. Por eso, hay que limpiarla de manera regular y uno de los productos más eficaces, económicos y ecológicos para hacerlo es el bicarbonato de sodio.

Si alguna vez notaste manchas negras o verdosas en la cortina de tu baño, probablemente estés lidiando con hongos o moho. Este problema, además de antiestético, puede afectar la salud, pero por suerte, existe un truco de limpieza, económico y muy efectivo, para eliminar los hongos de la cortina del baño sin necesidad de productos químicos agresivos.

Por qué limpiar la cortina de la ducha con bicarbonato

La cortina de la ducha suele estar en contacto constante con agua y vapor, lo que genera un ambiente perfecto para la proliferación de hongos y manchas negras de moho. Además, con el tiempo, se impregna de restos de jabón y cal.

cortina de baño con hongos
plique bicarbonato de sodio a un cepillo húmedo y frote las cortinas para eliminar la suciedad acumulada.

El bicarbonato (NaHCO3), también conocido como carbonato ácido de sodio, hidrógeno carbonato de sodio, bicarbonato de soda o sal de vichy, es un compuesto blanco sólido cristalino que se obtiene de un mineral presente en la naturaleza llamado natrón, el cual contiene grandes cantidades de bicarbonato sódico. Es un compuesto soluble en agua y que en presencia de ácido se descompone formando dióxido de carbono (CO) y agua.

Este producto tiene usos medicinales y es muy utilizado para trucos de limpieza gracias a sus propiedades antibacterianas y desinfectantes, ayuda a eliminar estas impurezas de forma natural, sin necesidad de usar químicos agresivos. En este sentido actúa de la siguiente manera:

  • Elimina el moho, ya que su acción abrasiva suave remueve las manchas oscuras.
  • Desinfecta y desodoriza, neutraliza los malos olores que quedan atrapados en el material.
  • Protege el medio ambiente porque es un producto biodegradable, a diferencia de los limpiadores con cloro.
  • Cuida los tejidos de la cortina porque limpia sin dañar las fibras plásticas o de tela.
bicarbonato con agua
Gracias a los compuestos poderosos del bicarbonato, tu cortina de baño quedará impecable y desinfectada.

El truco para limpiar la cortina de ducha con bicarbonato

Para llevar a cabo este truco de limpieza, hay que retirar la cortina y ponerla en una superficie plana o dentro de la bañera. Ahora prepara una pasta con bicarbonato y un poco de agua. Frota las zonas manchadas con una esponja o cepillo suave y deja actuar unos minutos. Luego enjuaga con abundante agua tibia.

Si la cortina es de tela, puedes lavarla en el lavarropas con media taza de bicarbonato junto al detergente habitual, pero también deberías hacerle un pre lavado con la pasta antes mencionada.

Se aconseja limpiar la cortina una vez al mes para evitar la acumulación de moho y prolongar su vida útil.

