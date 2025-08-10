El boxeo amateur tiene presente y futuro en la selección argentina con Delfina Arancibia

La emoción de Delfina por su crecimiento en el boxeo y el sueño olímpico

Embed - La campeona argentina y continental de boxeo amateur Delfina Arancibia entrenando

En un gimnasio de Pablo Chacón caldeado y saturado de intensa actividad, por los inminentes compromisos de sus pupilos, el albergue deportivo que está en la planta alta del gimnasio fue el lugar elegido para una charla menos ruidosa con la mendocina destacada en el pugilismo olímpico local, pero con la silente compañía del Moro, el perro mascota del lugar.

Delfina, tras el contundente triunfo en la Copa América realizada en Colombia entre el 12 y 20 de julio, contó: "Actualmente estamos trabajando en la selección para poder representar a la Argentina", por lo que sigue viajando a Buenos Aires a entrenar en el Cenard.

Embed - Delfina Arancibia, mendocina campeona argentina y continental de boxeo amateur

La señorita que vive en las Heras -Finca González- explicó que "me llamaron a la selección en enero para trabajar, pero desde afuera (como invitada) como para ir probando", luego sumó que "hicimos un buen entrenamiento, varios campus, para poder seguir desarrollando el boxeo".

Respecto al gran triunfo obtenido en Ibagué, detalló: "Primero peleamos contra Venezuela, después contra México, y al final contra Colombia, que era la local, y fue una pelea muy dura, y estuvo buenísima", dijo con mucha humildad Delfina.

"Este es el último año de la secundaria, después de eso habrá que apuntar a alguna carrera. Pero me gustaría hacer una carrera dentro del boxeo, creo que todos (los boxeadores) apuntamos para eso", Defina Arancibia "Este es el último año de la secundaria, después de eso habrá que apuntar a alguna carrera. Pero me gustaría hacer una carrera dentro del boxeo, creo que todos (los boxeadores) apuntamos para eso", Defina Arancibia

Los inicios de Delfina en el boxeo

A sus 17 años, la estudiante de 5° año en la escuela Nº 4-149 Carlos Varas Gazari, explicó que comenzó a los 8 años, en el gimnasio de Pablo Chacón, donde ya peleaba su hermano mayor. "Primero empecé jodiendo, a veces mi papá me traía, me iba metiendo de a poco, pero a mi hermano no le gustaba. Comencé con las exhibiciones y así me fui metiendo", recordó Delfi, en una época donde todavía no se comenzaba con el programa BISC (Boxeo Infantil Sin Contacto) implementado por la Federación Argentina de Box (FAB).

"El tema económico y sponsors está difícil, acá la Provincia no ayuda, y necesitamos para comprar suplemento (vitamínicos), indumentaria. Está el tema de los viajes, el pasaje de todos los meses (para ir a Buenos Aires) está difícil por esta yendo y viniendo y cuesta. Por ahora no recibo ninguna beca, ni de la Provincia ni nacional", Delfina Arancibia "El tema económico y sponsors está difícil, acá la Provincia no ayuda, y necesitamos para comprar suplemento (vitamínicos), indumentaria. Está el tema de los viajes, el pasaje de todos los meses (para ir a Buenos Aires) está difícil por esta yendo y viniendo y cuesta. Por ahora no recibo ninguna beca, ni de la Provincia ni nacional", Delfina Arancibia

Embed - La campeona de boxeo amateur Delfina Arancibia y el pedido de apoyo económico para su carrera

Sobre sus logros en el ámbito de la Federación Mendocina de Box enumeró que "Dos veces salí campeona y una subcampeona del Torneo Guantes de Oro, y del Vendimia creo que gané dos", refiriéndose a los campeonatos anuales y más tradicionales de la provincia.

boxeo-delfina arancibia-campeona copa america-01 La campeona argentina y continental de los 57kg del boxeo amateur, concentrada de lleno en esta etapa de su carrera. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Presente y futuro en la selección argentina

Al ser consultada sobre los planes de mantenerla en Las Toritas del licenciado Daniel Cacharrito González, especializado en boxeo amateur en Cuba, y head coach de las selecciones nacionales, de cara a un nuevo ciclo olímpico que llegará a Los Ángeles 2028, Arancibia confesó: "Creo que eso se va a ir dando con el tiempo, mediante los resultados que se vayan logrando en los campeonatos". Hasta ahora las únicas que están en el equipo son, ella misma (Juvenil), Sabrina Flores y Florencia López (Mayores).

"Sueño con ser profesional, pero primero lleva un proceso, y es este (amateurismo) que quiero seguir porque te lleva a poder desarrollarte bien en el profesionalismo. Primero quiero hacer este paso, que es lindo, es un proceso que es inolvidable", aseguró.

Finalmente Delfina Arancibia informó que su próximo compromiso en Las Toritas será "en Rosario en septiembre, en los Juegos Deportivos de Alto rendimiento (JADAR)".