Lavar la ropa con romero: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Al lavar la ropa con romero, puedes neutralizar los malos olores presentes en la misma, dejando un aroma fresco y natural y pasando por arriba al sudor.

El romero puede ayudar a mantener la ropa blanca más brillante y a prevenir el amarilleamiento, aunque esto no está tan ampliamente documentado.

romero, lavado de ropa El hecho de lavar la ropa con una rama de romero puede llegar a influir en tu estado de ánimo

Como si fuera poco, se dice que el aroma de la planta de romero en tu ropa puede influenciar incluso en tu estado de ánimo, mejorando el estrés y reduciendo el estado de desconcentración.

Ya lo sabes, si quieres un complemento natural y económica al detergente tradicional, será mejor que utilices el romero para realizar la tarea doméstica de lavar la ropa en casa.

Cómo usar el romero para lavar la ropa en casa