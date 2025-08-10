El infalible truco de la costurera: te enseño a transformar un pañuelo viejo en un top muy canchero

El truco perfecto para transformar los viejos pañuelos en una prenda de ropa canchera

Este truco es perfecto para aprovechar esos viejos pañuelos de tela que ya no quieres usar en el cuello o en la cabeza. Podrías simplemente atar los pañuelos a tu espalda y usarlos como top, pero es mucho más cómo y creativo reformar los pañuelos y diseñar una prenda de ropa más elaborada.

Para realizar este truco de hilos vas a necesitar: un pañuelo de tela cuadrado o rectangular que alcance a cubrir el contorno de tu espalda y te permita realizar un nudo y un collar de cadena, perlas, hilo o el que prefieras y tengas en el hogar. Notarás que este truco no lleva ni hilo ni agujas, más fácil aún.

espalda mujer Puedes adaptar todos esos pañuelos guardados a este truco e ir alternando el collar

Paso a paso: cómo fabricar un top de salir gracias a un truco de costura en el hogar

Si el pañuelo es cuadrado vas a tener que doblarlo por la mitad uniendo las puntas contrarias para formar un triángulo. Si la prenda de ropa es triangular no será necesario pero el truco varía un poco. Una vez que tengas el pañuelo doblado, realiza un nudo para juntar las mitades. En el caso del pañuelo triángulo, realiza un pequeño dobladillo colocando la punta hacia adentro y cose a mano una línea recta dejando un orificio para que pase el collar. Coloca el collar por el orificio. La idea es que quede la punta de arriba del triángulo con el collar para colocarlo en el cuello y las otras dos puntas hacia abajo para atarlas detrás en la espalda.

pasos para hacer un top Asegura bien el nudo para que el top no se desarme fácilmente

Así de simple y gracias a este truco de costura en el hogar, puedes diseñar un top mucho más sofisticado e igualmente sencillo. De todas maneras, puedes guiarte mejor con el tutorial de este truco de ropa.