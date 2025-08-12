ANSES: esto cobrarían los jubilados en septiembre 2025 cuando se confirme la inflación de julio

anses, jubilados Se cree que el promedio de aumento que tendrán los jubilados de ANSES en septiembre del 2025 sea del 1,8%, según consultoras privadas.

El promedio de las estimaciones de inflación se ubican en 1,8%, teniendo en cuenta este número, los jubilados y pensionados van a cobrar los siguientes montos en septiembre del 2025:

Jubilación mínima: $319.962,86 (en agosto es de $314.305,37)

(en agosto es de $314.305,37) Jubilación máxima: $2.153.047,19 (en agosto es de $2.114.977,60)

(en agosto es de $2.114.977,60) Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $255.970,29 (en agosto es de $251.444,30)

Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $223.974 (en agosto es de $220.013,76)

(en agosto es de $220.013,76) Pensión Madre de 7 hijos: $319.962,86 (en agosto es de $314.305,37)

Vale recordar, y a la espera de la confirmación oficial del gobierno nacional, que los jubilados de la mínima y los titulares de la PUAM, Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez y Pensión Madre de 7 hijos van a recibir en septiembre un bono de 70 mil pesos.

ANSES: fechas de pagos de septiembre 2025

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas en septiembre

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Fechas de pago de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo en septiembre

Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Fechas de pago de jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo en septiembre