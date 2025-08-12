Inicio Sociedad ANSES
ANSES

ANSES: esto cobrarían los jubilados en septiembre 2025 cuando se confirme la inflación de julio

A la espera de los datos del INDEC sobre la inflación de julio, esto es lo que cobrarían los jubilados de ANSES en septiembre 2025 con aumento y bono

Marcos Barrera
La Administración Nacional de Seguridad Social y el gobierno nacional de Javier Milei se encuentran a la espera de los datos que brinda el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) sobre la inflación de julio, números que se darán a conocer este miércoles 13 de agosto. Luego, la ANSES traslada ese porcentaje al aumento que van a recibir los jubilados y las diferentes asignaciones en septiembre 2025.

ANSES aplica todos los meses nuevos aumentos mediante la fórmula de movilidad (Decreto 274/24) con incrementos para los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Jubilados Mendoza
Mediante la fórmula de movilidad (Decreto 274/24), los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones van a recibir en septiembre del 2025 un nuevo aumento que se toma de la referencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

ANSES: esto cobrarían los jubilados en septiembre 2025 cuando se confirme la inflación de julio

El próximo miércoles 13 de agosto el INDEC publicará la inflación de julio de 2025, que los analistas privados situaron en niveles por debajo del 2%. El número que se dará a conocer es el que luego la ANSES le aplica a los diferentes haberes jubilatorios, a eso hay que sumarle el bono de 70 mil pesos que van a cobrar los de la mínima.

anses, jubilados
Se cree que el promedio de aumento que tendrán los jubilados de ANSES en septiembre del 2025 sea del 1,8%, según consultoras privadas.

El promedio de las estimaciones de inflación se ubican en 1,8%, teniendo en cuenta este número, los jubilados y pensionados van a cobrar los siguientes montos en septiembre del 2025:

  • Jubilación mínima: $319.962,86 (en agosto es de $314.305,37)
  • Jubilación máxima: $2.153.047,19 (en agosto es de $2.114.977,60)
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $255.970,29 (en agosto es de $251.444,30)
  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $223.974 (en agosto es de $220.013,76)
  • Pensión Madre de 7 hijos: $319.962,86 (en agosto es de $314.305,37)

Vale recordar, y a la espera de la confirmación oficial del gobierno nacional, que los jubilados de la mínima y los titulares de la PUAM, Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez y Pensión Madre de 7 hijos van a recibir en septiembre un bono de 70 mil pesos.

ANSES: fechas de pagos de septiembre 2025

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas en septiembre

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 8 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Fechas de pago de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo en septiembre

  • Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Fechas de pago de jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo en septiembre

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 22 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 23 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 24 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 25 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 26 de septiembre de 2025

