ANSES brinda un importante beneficio en farmacias para jubilados y titulares de planes sociales en agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un importante beneficio para millones de sus usuarios en todo lo que tenga que ver con compras en farmacias.
Todos los meses, ANSES brinda descuentos o reintegros a la mayoría de sus beneficiarios, entre los que se encuentran jubilados, titulares de planes sociales (AUH y AUE) y hasta veteranos de la guerra de Malvinas.
Entre estos beneficios de ANSES se encuentra uno que hace que las compras en farmacias sean más baratas, si se cumplen dos requisitos: ir al comercio en el día que corresponde a la promoción y pagar con la misma tarjeta de débito con la que se cobra la prestación.
Según lo confirmado por ANSES, este beneficio permite obtener un descuento que va desde el 10% al 40% en todas las compras realizadas los lunes en las farmacias adheridas. Estas se encuentran en todo el país y pueden ser consultadas en este enlace de Beneficios ANSES.
Este beneficio de ANSES no está pensado para la compra de remedios caros, sino para gastos menores, ya que el tope máximo de devolución es de $1.000 por cada compra y no hay una cantidad de transacciones como límite.
En ese sentido, desde ANSES se explicó que el reintegro tiene lugar en los siguientes diez días posteriores a haber hecho la compra.
Además de farmacias, este beneficio también incluye la compra de alimentos, electrodomésticos, indumentaria, materiales de construcción y otros rubros, siempre y cuando, el comercio esté adherido al programa de beneficios de ANSES.
No todos los beneficiarios que cobran algún subsidio, haberes o asignación pueden acceder a este beneficio de ANSES, solamente aquellos que estén dentro de alguna de las siguientes categorías: