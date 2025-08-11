ANSES brinda un importante beneficio en farmacias para jubilados y titulares de planes sociales en agosto

ANSES beneficios Los beneficios de ANSES son en farmacias, pero también en otro tipo de comercios

Cómo es el beneficio en farmacia de ANSES

Según lo confirmado por ANSES, este beneficio permite obtener un descuento que va desde el 10% al 40% en todas las compras realizadas los lunes en las farmacias adheridas. Estas se encuentran en todo el país y pueden ser consultadas en este enlace de Beneficios ANSES.

Este beneficio de ANSES no está pensado para la compra de remedios caros, sino para gastos menores, ya que el tope máximo de devolución es de $1.000 por cada compra y no hay una cantidad de transacciones como límite.

En ese sentido, desde ANSES se explicó que el reintegro tiene lugar en los siguientes diez días posteriores a haber hecho la compra.

Además de farmacias, este beneficio también incluye la compra de alimentos, electrodomésticos, indumentaria, materiales de construcción y otros rubros, siempre y cuando, el comercio esté adherido al programa de beneficios de ANSES.

anses, auh, aue.webp ANSES otorga diferentes beneficios para compras realizadas con tarjeta de débito

Quiénes pueden acceder al beneficio de ANSES en las farmacias

No todos los beneficiarios que cobran algún subsidio, haberes o asignación pueden acceder a este beneficio de ANSES, solamente aquellos que estén dentro de alguna de las siguientes categorías: