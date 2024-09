El equipo de boxeo amateur de la Federación Mendocina de Box ganó siete medallas en el Nacional Femenino

boxeo-seleccion FMB-nacional juvenil y mayores-villa mercedes-01.jpg Las chicas del equipo de la Federación Mendocina de Box luciendo sus medallas del torneo Nacional Femenino de la FAB, realizado en Villa Mercedes.

En las finales disputadas en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, Delfina Arancibia, del gimnasio de Pablo Chacón, se impuso en la final a la porteña Luz Caballero. En tanto Ariadna Paredes, pupila de Daniel Acevedo, de la Escuela Belgrano Box, de Las Heras, derrotó a la santafesina Gabriel Zabala.

Las medallistas de la Federación Mendocina de Box

Juveniles

48kg Naomi Fernandez (Bronce)

51kg Celeste Biscaro (Bronce)

54kg Aylen Santino (Bronce)

57kg Delfina Arancibia (Oro/ Campeona)

60kg Ariadna Paredes (Oro/campeona)

Mayores

57kg Mailen Gatica (Bronce)

+81kg Celeste Medina (Bronce)

La "hermosa experiencia" de las campeonas de boxeo amateur

Una de las dos ganadoras del oro del Nacional Femenino de Juveniles fue Delfina Arancibia. Ella tiene 16 años, y comenzó a ir al gimnasio a boxear a los ocho, de la mano de su hermano mayor, Jairo Arancibia.

boxeo-seleccion FMB-nacional juvenil y mayores-villa mercedes-delfina arancibia.jpg Delfina Arancibia, la mendocina que se consagró campeona Nacional de los 57kg Juveniles.

Ha salido campeona en dos oportunidades del Guantes de Oro y del Vendimia. "También competí el año pasado en los (Juegos Nacionales) Evita, pero no se me dio. gané la primera pelea, pero perdí la segunda y no pude seguir avanzando en el torneo", completó su palmarés en el boxeo amateur.

Estudia en el nivel secundario en la escuela Carlos Varas Gazari. "Fue todo una hermosa experiencia, la organización estuvo muy buena por parte de la gente de San Luis. El lugar donde nos alojaron era muy cómodo y la organización de las peleas estuvo a un gran nivel. Estoy muy agradecida a los técnicos, Osvaldo (Corro) y Romina (Orellana), que nos apoyaron en todo y nos cuidaron", dijo la pupila de Armando Andrada en el gimnasio de Pablo Chacón.

► TE PUEDE INTERESAR: Copa Davis: Argentina debutará este martes frente a Canadá

Las boxeadoras mendocinas rescataron la camaradería en el Nacional 2024

"Fue muy lindo el compañerismo que hubo en la delegación durante la semana que estuvimos allá. Nos ayudábamos en el tema de cuidarnos para dar el peso. Había mucho apoyo y aliento, y teníamos muchas ganas de ganar, de traernos una medalla para Mendoza", señaló Arancibia.

boxeo-seleccion FMB-nacional juvenil y mayores-villa mercedes-ariadna paredes.jpg Ariadna Paredes es declarada ganadora sobre la santafesina Gabriela Zabala y consagrada campeona nacional de los 69kg.

Por su parte, Ariadna Paredes, de 19 años, y que estudia en la Escuela Nacional de Comercio Nº 3 General Las Heras, sintetizó su experiencia, tras ganar el campeonato en los 60kg así: "Lo que tanto quise, por lo que tanto me esforcé, se me pudo dar. Estoy feliz de todo lo que se me esta dando, y no voy a parar hasta que mi nombre sea conocido. Le doy gracias a Dios por cada victoria y cada aprendizaje", cerró.

Otra medallista que se mostró muy feliz por la participación y su medalla de bronce, fue Celeste Biscaro, del gimnasio Pablo Chacón. "Fue una experiencia muy linda poder viajar, competir y conocer San Luis. Hubo muchas camaradería entre nosotras y las chicas de otras provincias", dijo la pugilista de 17 años y que apenas tiene cuatro peleas y es campeonas del torneo vendimia 2024. "Comencé a los 15 años y voy al gimnasio todos los días, cuando salgo de la escuela", dijo la alumna de la escuela 1-140 Armando Tejada Gómez.