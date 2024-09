Juan Carrasco y la difícil preparación para la pelea que lo dejaría a las puertas de un título mundial

boxeo-juan carrasco-01.jpeg Juan Carrasco tiene autorización para ir al gimnasio de Chacón, pero el irregular funcionamiento de la tobillera electrónica se lo complica y por eso hace parte del entrenamiento en su casa. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

En la antesala de esta trascendental pelea, hay un motivo de preocupación: el mendocino no está pudiendo entrenar normalmente -y como debería hacerlo- un púgil ante esta oportunidad única. Juancito, actual pupilo de Pablo Chacón, tiene 32 años, y las chances no sobran en el boxeo internacional.

Una sombra negra que complica la preparación de Juan Carrasco

No se trata de desidia o falta de responsabilidad, sino que por su problema judicial, justo antes de esta oportunidad, la Justicia decidió dictar prisión domiciliaria y ponerle una tobillera electrónica, lo que ha generado, por su actividad, mucha presión por parte del penal, ya que recibe hasta 17 llamados por día (o visitas presenciales de uniformados desplazados a su hogar), incluso a la madrugada, o cuando está entrenando en el gimnasio de Pablo Chacón.

Acusaciones falsas y problemas para Juan Carrasco

Juan Carrasco fue acusado de homicidio en un hecho donde murió su cuñado en 2013, y también por amenazas (dos causas distintas). Por la primera nunca fue a prisión, y se dispuso compulsa por falso testimonio debido a que uno de los testigos mintió. Esto nunca se investigó, dando como resultado la prescripción. En el 2014 se hizo el debate, y lo condenaron. Sus abogados presentaron recurso de casación, y la cuarta cámara le permitió continuar en libertad.

Por la segunda causa (amenazas) fue a prisión durante dos años y cuatro meses en el penal de calle Boulogne Sur Mer. Cuando se hizo el juicio, el doctor Rafael Escot de la 5ª Cámara lo absolvió y ordenó la compulsa para todos los que habían mentido y dado falso testimonio. Pero la fiscalía nunca investigó y eso prescribió. Él único inocente en todo esto pagó con años de prisión y el freno de su carrera deportivo en su mejor momento.

En 2016 fue convocado a los clasificatorios de los Juegos Olímpicos de Río de janeiro, pero no fue autorizado a viajar. Entonces hizo su debut como profesional, y de las 20 peleas que realizó, sólo dos fueron en Mendoza, el resto fueron mayoritariamente en Santa Fe o Buenos Aires, donde viajó sin problemas, siempre cumpliendo con las autorizaciones y retornando a su casa.

Donde sí tuvo problemas fue cuando quiso viajar al exterior, donde su nivel reclamaba la continuidad de su carrera. Allí perdió las chances de pelear en Canadá (junio pasado), y la mencionada en Rusia (6 de septiembre), reprogramada aquí en Mendoza.

boxeo-juan carrasco-08.jpeg La situación legal no le permite vivir en plenitud la oportunidad que es pelear una eliminatoria a un título mundial en una entidad importante como la FIB, una de las cuatro que reconoce la Federación Argentina de Box. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Juan Carrasco y su pelea más dura: la legal

"Después de estar condenado, dos personas se presentaron a declarar. Una lo hizo en una escribanía y dijo que no me conocía, que me señaló porque habían amenazado a sus hijos. La otra persona dijo haber mentido por bronca. Esas declaraciones nunca fueron evaluadas por la justicia. Hay un recurso de revisión en trámite, y por ello junto a mi defensor solicitamos a la Corte que se suspendiera la medida que ordenó mi detención, manteniendo la libertad hasta que se resuelva el recurso de revisión, pero todavía no lo hacen" confesó el boxeador.

"Soy inocente, lo único que busco es que la justicia revise mi caso. Durante diez años me presenté semanas y meses a firmar ante la cuarta cámara del crimen y luego ante un Tribunal".

"Yo me presenté voluntariamente cuándo fui acusado. Hasta algún abogado me recomendó escaparme e irme del país, que la causa estaba muy enredada. Yo dije no, soy inocente, y quiero que esto se aclare", dijo con orgullo Juancito, que agregó: "Cumplí dos años y medio en la cárcel siendo inocente. Ahora quiero poder trabajar tranquilo y libre para sacar a mi familia de la pobreza".

boxeo-juan carrasco-09.jpeg A los golpes. La carrera en el deporte y en boxeo fue la elegida por Juan Carrasco para buscar una vida mejor para los suyos. El tema reinserción social no cabe en él, ya que nunca estuvo al margen de la sociedad. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Lejos del ideal de una concentración pre-combate internacional de la FIB

"Se me complica con este dispositivo electrónico (tobillera) que falla, y por eso me comienzan a llamar. También me han dado un GPS para evitar esto, y sin embargo no puedo salir a correr para hacer los ejercicios aeróbicos. También cuándo estoy en el gimnasio cada dos segundos me llaman al celular. Si atiende Pablo (Chacón), porque estoy guanteando en el ring, le dicen que sí o sí tengo que hablar yo. Así que debo interrumpir el round y atender. Así varias veces", expuso Juan Carrasco.

Luego continuó con un marcado tono de tristeza: "Ahora debe cumplir diez años más, es decir que por un hecho que no cometí, acusado de matar a alguien, ¡debo pagar veinte años de condena!", exclamó, y agregó: "Porque los primeros diez no pudo moverse ni trabajar libremente porque debía pedir autorización para todo, y ahora tampoco, porque está sujeto a un GPS".

boxeo-juan carrasco-02.jpeg En familia. Juancito nació y se crio en el seno de una gran familia, con tres hermanos, y padres, la fallecida mamá Margarita y su papá Roberto. Ahora lucha por la que formó con su pareja Karen, con sus niños Valentino y Victoria. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Lo mencionado por el púgil no es -ni de cerca- lo que se llama una preparación ideal para un combate de boxeo internacional y clasificatorio para un título mundial.

La idea de una nota mostrando a un boxeador representante de Mendoza y Argentina "afilando sus armas" para una pelea esperada toda un vida se transformó en ser testigos de un deportista dolido y desmotivado. Sólo el siempre presente apoyo de su familia lo acompaña y trata de mantener mínimamente en alto el espíritu de Juan.

Charla entre mates y recuerdos con Juan Carrasco y su familia

La charla con el deportista que fue elegido en el 2023 como el ganador del Premio Huarpe del boxeo por el Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza fue de tono intimista, en su casa del predio de la UCIM en el Challao. Allí estuvimos acompañados por Roberto, el papá de Juan; sus hijos Valentino y Victoria, y su pareja Karen. No faltaron los recuerdos de ese nene travieso que jugaba a sus ocho años en el viejo gimnasio Firpo, acompañando a sus hermanos Roberto primero, y Gumersindo después.

Juancito recordó: "Empecé a boxear a los 12 años, y a los 14 gané mi primer campeonato. Fue en el Guantes de Oro, que se hacía hasta hace poco en San Martín".

boxeo-juan carrasco-corro-guantes de oro.jpeg Juan Carrasco y su primer triunfo "grande" campeón del torneo provincial Guantes de Oro, a los 14 años. Aquí junto a su profesor Osvaldo Corro, que lo formó en el amateurismo en el gimnasio Luis Ángel Firpo. Foto: Archivo Diario UNO

"A todos mis hijos les inculqué siempre el amor por el deporte. Los mandé a aprender boxeo porque acá en la zona la gente es brava y necesitaban saber defenderse. Siempre nos tuvieron bronca porque cuidábamos el predio de la Feria Aconcagua y muchos venían a robar y los tenía que correr -era mi trabajo desde el año '80-, y eso los hacía poco queridos por muchos", dijo con tristeza Roberto, papá de Juan, que fuera campeón argentino y sudamericano de halterofilia (levantamiento de pesas) en su juventud.

boxeo-juan carrasco-07.jpeg Don Roberto. El papá de Juan Carrasco siempre acompañó a sus hijos y les señaló el camino de la rectitud y los llevó al deporte, como escuela de vida. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

"Espero que todo se solucione y Juan pueda lograr se sueño de salir adelante con su familia. Hemos sido pobres, y había formas de ganarse la vida mucho más fáciles. Nosotros elegimos la difícil, la del trabajo y el esfuerzo, y el deporte fue la escuela de vida que les pude dar a mis hijos", continuó don Roberto, que cerró: "Es injusto lo que sufre mi hijo, que siempre ha vivido honestamente y para la familia -me cuidó el solo cuándo estuve enfermo de cáncer- y en especial para sus dos hijos".