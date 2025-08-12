 4 capítulos y una historia que conquista a todo Netflix

Esta historia, que fue basada en una reconocida novela policial, ha pasado a ser una serie de las más elegidas por los suscriptores, no solo por su interesante relato. Se trata de una de las ofertas más cortas que nos podemos encontrar dentro de Netflix, y es que este relato cuenta con tan solo 4 capítulos, un punto a lo que la gente cada vez le presta más atención en el catálogo de series y películas.

Desde mediados del 2022 que esta serie se encuentra disponible en el catálogo de series y películas de Netflix, siendo a partir de entonces una de las mejores opciones policiales de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie No me conocen

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie policial de tan solo 4 capítulos, No me conocen centra su historia en: “Cuando todas las pruebas demuestran su culpabilidad, un hombre juzgado por homicidio usa su alegato final para relatar su historia de amor con una mujer misteriosa”.

La serie no llegó con mucha expectativa a Netflix, pero al tiempo pasó a convertirse en una de las más elegidas de todo el catálogo de series y películas.

Reparto de No me conocen, serie de Netflix