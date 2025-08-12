 4 capítulos y una historia que conquista a todo Netflix

Netflix dispone de un catálogo de series y películas con opciones para todos los gustos. 4 capítulos le han bastado a esta serie para ser una de las historias de suspenso más vista de los últimos 5 años, siendo una recomendación de primerísimo nivel en la plataforma: No me conocen.

Las series y películas de producción británica, son ofertas dramáticas y de suspenso de excelencia en Netflix, y es que suelen liderar con relatos policiales, caracterizados por ser sombríos. La serie aparece como una de las principales recomendaciones del género en la plataforma de streaming, y es que su relato es tan atrapante e intenso, que no te da respiro en ningún momento.

Se trata de una de las series y películas con más reproducciones dentro de Netflix en lo que respecta a relatos policiales, siendo una mezcla perfecta entre drama y suspenso, y dándole a forma a una serie con grandes valoraciones de parte de la crítica. Si bien le costó posicionarse dentro de la plataforma, con el tiempo los suscriptores reconocieron que esta historia no tiene comparación alguna.

Esta historia, que fue basada en una reconocida novela policial, ha pasado a ser una serie de las más elegidas por los suscriptores, no solo por su interesante relato. Se trata de una de las ofertas más cortas que nos podemos encontrar dentro de Netflix, y es que este relato cuenta con tan solo 4 capítulos, un punto a lo que la gente cada vez le presta más atención en el catálogo de series y películas.

Desde mediados del 2022 que esta serie se encuentra disponible en el catálogo de series y películas de Netflix, siendo a partir de entonces una de las mejores opciones policiales de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie No me conocen

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie policial de tan solo 4 capítulos, No me conocen centra su historia en: “Cuando todas las pruebas demuestran su culpabilidad, un hombre juzgado por homicidio usa su alegato final para relatar su historia de amor con una mujer misteriosa”.

La serie no llegó con mucha expectativa a Netflix, pero al tiempo pasó a convertirse en una de las más elegidas de todo el catálogo de series y películas.

Reparto de No me conocen, serie de Netflix

  • Samuel Adewun como el héroe.
  • Sophie Wilde como Kyra.
  • Bukky Bakray como Bless.
  • Roger Nsengiyumva como Jamil.
  • Tuwaine Barrett como Curt.
  • Yetunde Oduwole como Adebi.
  • Nicolás Khan como Sam.

