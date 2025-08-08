Video: el impactante nocaut con el que Mirco Cuello se coronó campeón mundial Pluma de la AMB

El argentino Mirco Cuello se coronó campeón mundial Pluma de la AMB al vencer por nocaut en el segundo round al mexicano Sergio Ríos.
En Libia, y ante la mirada de Mike Tyson, Cuello (16-0, 13KO) le ganó el duelo de invictos a Ríos (19-1, 7KO) y se adueñó del cetro interino de la Asociación Mundial de Boxeo.
Mirco Cuello tiene 24 años, es santafesino y desde este viernes es el 43er argentino campeón mundial de boxeo a lo largo de la historia.