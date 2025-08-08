Video: el impactante nocaut con el que Mirco Cuello se coronó campeón mundial Pluma de la AMB

En Libia, y ante la mirada de Mike Tyson, Cuello (16-0, 13KO) le ganó el duelo de invictos a Ríos (19-1, 7KO) y se adueñó del cetro interino de la Asociación Mundial de Boxeo.

Mirco Cuello tiene 24 años, es santafesino y desde este viernes es el 43er argentino campeón mundial de boxeo a lo largo de la historia.