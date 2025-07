Luego la Marcos agregó: "También hablé con ella una vez que vino a Mendoza", y en este punto se descubre la faceta solidaria de la terrible guerrera en el pugilismo, y con un corazón de oro por las mujeres que sufren.

En esa oportunidad, en marzo del 2021, La Locomotora no dudo en tomarse un avión y acudir a ayudar y cumplir el sueño de conocerla de una mendocina que, al igual que Yésica Marcos y ella, sabían de primera mano y como víctimas, de la violencia de género, el abuso y el abandono.

"Ella no se merece estar así mal, es una mujer que ha ayudado a miles de personas. Pero siempre recuerdo su frase que dice "cuando te llega, te llega, y hay que disfrutar la vida", pero espero que se recupere pronto", Yésica Marcos

La sororidad de Alejandra Locomotora Oliveras

Aquella visita de Oliveras se trató del pedido de Viviana Corso, más conocida en el Oeste de Godoy Cruz como La Doga, que en su humilde casa puso un comedor para ayudar a los niños con hambre, compartiendo su magra dieta, y además enseñando sus conocimientos de boxeo, para que las mujeres maltratadas del barrio supieran defenderse.

A pesar de que ambas combatían en el mismo peso, nunca se cruzaron sobre el ring, pero sí, luego de que la mendocina se alejara del boxeo, la bendita sororidad las volvió a unir.

Alejandra Locomotora Oliveras ha sido una luchadora incansable de la pelea por la igualdad en el boxeo, donde pese a ser récord Guiness por haber sido campeona en cuatro oportunidades y en categorías distintas, aunque se suman otras coronas en entidades no reconocidas por la FAB. Oliveras ganó los títulos mundiales supergallo y superligero CMB (Consejo Mundial), y y pluma y superpluma de la OMB (organización Mundial).

Yésica marcos continuó recordando otro momento crucial en su vida, tras dejar la práctica profesional en Chile, donde se había radicado para extender su carrera -aquí estancada- y se tuvo que volver acuciada por la necesidad económica.

"Cuando volví de Chile, hablé nuevamente con Ale, y ella me ayudó para que consiguiera un trabajo como profesora en San Luis (Villa Mercedes), siempre estuvo dispuesta a ayudarme y eso no lo olvido más", confesó la sanmartiniana.

La solidaridad de Yésica Marcos para con Alejandra Locomotora Oliveras

Respecto a la situación que vive actualmente la nacida en Jujuy y radicada en Santa Fe, la Leona del Este, dijo: "La verdad que esta noticia del ACV nos sorprendió a todos. Yo desde acá trato de mandarle todos los deseos de recuperación, le he mandado aliento desde mi Facebook y deseos de que salga adelante. Ella no me ha ayudado sólo a mi, lo ha hecho con muchísimas otras boxeadoras que han estado mal", dijo Yésica Marcos.

Actualmente nuestra primera boxeadora profesional, está viviendo en su San Martín natal, trabaja en una planta de venta de gas y se dedica al fútbol.

boxeo-yesica marcos-futbolista (1) La otra pasión deportiva de Yésica Marcos: el fútbol. Su equipo, Chacareras Mendocinas, jugará la final de oro de la Liga Sanmartiniana.

La vida actual de Yésica Marcos a puro fútbol

"Estoy muy contenta y dedicada al fútbol. El domingo 27 vamos a jugar con mi equipo -Las Chacareras Mendocinas- la final de Oro de la Liga Sanmartiniana, contra Alto Verde. Estamos juntando plata para ver si se puede televisar. Así que si alguien nos quiere ayudar, les pido que aporten lo que puedan a mi cuenta de Mercado Pago. Mi alias es cicatrices.del.alma (este es el título de la biografía que escribió sobre ella Roberto Suárez).

"En el boxeo ya se dificultó seguir por el tema del peso, me es difícil por el tema del peso, así que ahora me dedico a la otra pasión que siempre tuve, el fútbol", concluyó la ex campeona mundial que supo congregar a más de 30 mil fanáticos en sus peleas titulares.