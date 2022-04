Yésica Marcos recuperada tras la internación: "Por fin ya estoy en mi casita tranquila"

yesica-marcos1.jpg Yésica Marcos se sacó esta selfie antes de ser dada de alta en el hospital Perrupato, cuando fue pasada a sala común, tras la crisis convulsiva que sufrió hace más de una semana.

Enojada con las noticias falsas

Yésica se mostró algo molesta con ciertas publicaciones donde, según ella, "se hablaron estupideces" y se dio información falsa. "parece que hay muchos que con tal de escribir algo, son capaces de mentir", dijo la pugilista mendocina, pionera en el boxeo femenino, siendo la primera profesional en obtener su licencia.

Aclarando el tema de un supuesto golpe recibido en un entrenamiento el mismo viernes de la crisis, ella misma aclaró que el golpe que recibió fue en el pecho y no en la cabeza. "Como me he adelgazado, me queda grande el protector mamario, este se le bajó, y ahí recibí un golpe fuerte en el pecho, pero no fue en la cabeza, como se dijo por ahí", detalló la ex campeona mundial de la Asociación y la Organización Mundial (AMB y OMB).

A la espera del diagnóstico final, tras la resonancia magnética, último estudio que se sumó a tomografías y electroencefalogramas, entre otros, Yésica reposa en casa junto a su pareja y a la espera de saber si podrá continuar con su carrera deportiva, y que iba a tener continuidad el próximo 23 de este mes , en una velada programada por la UBA en el estadio Gustavo Torito Rodríguez, de San Martín, su ciudad natal, que una vez más le mostró su cariño en una difícil circunstancia de su vida.