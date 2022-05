El libro que escribió Roberto Suárez sobre Yésica Marcos tiene su presentación en la Feria del Libro

La biografía autorizada de la ex doble campeona mundial de peso supergallo, será presentado en la Feria del Libro este jueves, a las 18, en el stand 303 del Pabellón Azul de la Sociedad Rural. Suárez estará acompañado por quienes fueron los prologuistas del volumen, los periodistas Osvaldo Príncipi y Fabián Galdi.

► TE PUEDE INTERESAR: El hermano de Giuliana Lucoski aseguró que tienen esperanzas de que la ex reina se recupere

yesica-libro.jpg Yésica Marcos posa junto al autor del libro que cuenta la vida de la pugilista, Roberto Suárez, acompañado por periodistas deportivos mendocinos, en la presentación de la biografía, el pasado 11 de marzo, en San Martín. Gentileza Círculo de Periodistas deportivos de Mendoza

"Una pena que no pudiera viajar a este lanzamiento Yésica Marcos, que no puede venir por cuestiones laborales. Pero me han prometido su presencia colegas y amigos como Walter Nelson, Horacio Pagani, y Carlitos Irusta. Desgraciadamente Cherquis (Bialo) ha sido operado de la cadera y no podrá venir", comentó un entusiasmado Roberto Suárez.

Yésica Marcos está trabajando actualmente en una estación de servicio que despacha GNC y no consiguió la autorización para ausentarse y viajar a Buenos Aires.

El libro fue avalado y patrocinado por el Círculo de Periodistas Deportivos y la impresión está a cargo, como aporte también a Yésica, de Ediciones Culturales Mendoza, del Gobierno de Mendoza.

La historia de vida de Yésica Marcos que merece ser contada

"Es muy dura la vida de los púgiles, y desgraciadamente con los exitosos se cumple una especie de círculo que va de pobre a rico y vuelve a pobre, y Yésica no pudo escapar a esto, por eso nuestro aporte a ella es donar las regalías del libro para poder conseguirle un techo propio y un medio de vida, con la idea de que se construya una casa con un gimnasio anexo, para que enseñe boxeo", destacó el periodista nacido en San Carlos.

Según Suárez, están avanzadas las negociaciones para que el libro se venda en las sucursales de los supermercados Coto. También dio la primicia donde dijo que "estoy trabajando con Marcelo Ortega, el famoso cineasta mendocino (presidente de Film Andes) y está negociando, porque debido al libro, hay interés en producir una miniserie con la vida de Yésica, para pasarla en alguna de las grandes plataformas de streaming, como Netflix o Amazon".

Al ser consultado Suárez sobre la bibliografía de su autoría, Roberto explicó. "Mi primer libro fue Crónica de Guantes, sobre boxeo. Después escribí Crónicas de Alfonso, sobre la vida de Raúl Alfonsín".

"Luego vino Crónicas de retórica, con 30 discursos famosos de la historia de la humanidad. Luego vino el de mis 50 años como periodista, al que titulé crónica Crónica de una pasión insaciable. El otro se llama Crónica de mi tierra, que está listo y sólo falta la distribución. Ahí se habla de la vida de José Néstor Lencinas -el primer gobernador de Mendoza elegido por voto universal, y la historia de San Carlos, que es mi pueblo y mis abuelos", concluyó Suárez.

►TE PUEDE INTERESAR: Levantó $70 mil de la calle y se los alcanzó al dueño, un abuelo que pasó caminando