El hermano de Giuliana Lucoski aseguró que tienen esperanzas de que la ex reina se recupere

nicolas lucoski hermano de giuliana lucoski reina de la vendimia 2.jpg El hermano de Giuliana Lucoski permanece todo el tiempo en el Hospital Central para acompañar a sus padres y a la joven de 28 años.

Detalló que el rostro de Giuliana Lucoski comenzó a deshincharse: "No tiene líquido en los pulmones, no perdió sangre por la pelvis, sé que la cauterización de la arteria fue todo un éxito. Mi mamá está constantemente con ella y me contó que ya se le deshincharon bastante los ojos".

Nicolás indicó que la pudo ver ayer martes unos minutos, y que le dijo cosas graciosas para que se ría: "Se nota que nos escucha. Cuando entramos a hablar, le digo boludeces para hacerla reír. En mi casa me tenían miedo a mi por el tema de la moto, el cuatri. Lo primero que le dije fue: 'Parecía que iba a ser yo y fuiste vos. La verdad que fue un susto, pero me encantaría que veas todo el movimiento que hay por vos, la gente que te quiere'. Le cuento las cosas porque sé que se ríe, le doy la mano, le ponemos crema, perfume, la mimamos un poco. Nos dijeron los médicos que escucha, y nos pidieron que entremos con buenas vibras, hablarle cosas buenas. En 10 días va a nacer mi sobrino, así que le digo que tiene que estar con nosotros".

Las esperanzas de la familia de Giuliana Lucoski

"Va con una evolución de a poco, pero ella va a salir, va a salir. Es un proceso largo, pero viene bien", sostuvo con firmeza Nicolás, quien habla en representación de la familia, para que sus padres puedan estar abocados 100% a Giuliana.

"La cabeza viene bien, el tórax también viene bien. Cerebralmente no está comprometida. Inconscientemente respondió a todos los sentidos, las dos operaciones que tuvo en la cabeza fueron un éxito. Nos dijeron tiene como un chichón en la cabeza, pero que no se hinchó más y ya pasaron 48 horas. También se quebró una vértebra que podía comprometer la columna, pero no la comprometió", detalló el joven.

Giuliana Lucoski Reina de la Vendimia.jpg Hicieron cadenas de oraciones para pedir por la salud de Giuliana Lucoski. White Balance Fotografía

Agregó que los médicos la evalúan permanentemente. "Le acomodaron la pelvis, le tienen que poner tornillos para que quede fija y eso se va a hacer entre hoy o mañana, pero hay que darle un poco de descanso al cuerpo porque ya se bancó mucho. Quizás entre a verla antes de eso, pero le doy la prioridad a mi mamá. Yo me quedo en la puerta de terapia a veces un rato largo y me dejan entrar unos minutos".

El después del accidente

"Ni bien me avisaron me fui al lugar. Fui a ver el casco, y vi que no se partió, estaba raspado pero no quebrado", señaló Nicolás, y agregó: "Por suerte, no se si porque estaba cerca, la ambulancia llegó muy rápido. Cuando llegué yo, ella ya no estaba. De la desesperación toqué la moto, el casco, todo, pero ella ya no estaba".

lucoskiaccidente.jpg Así quedó la moto Ducati en la que circulaba Ricardo Luna junto con Giuliana Lucoski.

Respecto a Ricardo Luna expresó: "Tengo contacto por los familiares y amigos que están acá afuera, pero yo todavía no entré porque no estoy autorizado".

"Lo que me llegó a mí sobre el accidente de la gente que investiga el hecho, dicen que venía en zigzag, iba por el carril derecho, se tiró a la izquierda y cuando volvió a la derecha no vio el auto y se lo tragó. Mi hermana voló muchos metros, pero no había pegado con el auto sino directamente con el asfalto", sostuvo.

Ricardo Luna manejaba alcoholizado

Los estudios que le realizaron al médico cirujano de 46 años, pareja de Giuliana Lucoski, determinaron que en el momento del accidente tenía 0,88 gramos de alcohol en sangre, lo que supera lo permitido por la Ley de Tránsito de Mendoza, la cual indica que para motociclistas el límite es de 0,20 gramos de alcohol en sangre.

Ricardo Luna Giuliana Lucoski.jpg Ricardo Luna y Giuliana Lucoski se iban a casar el 28 de mayo.

El primer informe de alcoholemia, realizado tres horas y 20 minutos después del accidente, indicó que en ese momento tenía 0,38 gramos de alcohol en sangre, por lo que el fiscal de Tránsito Fernando Giunta pidió una extrapolación al momento del hecho, el cual determinó la cantidad de alcohol q tenía en su cuerpo en el momento de chocar contra un auto en la Ruta 40 y calle Araoz en la tarde del domingo.

A pesar de este resultado, no complica la imputación que ya tiene por lesiones graves culposas, debido a que para el Código Penal se agravaría cuando superara 1 gramo de alcohol en sangre.