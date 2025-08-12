Los objetivos de la campaña abarcan tanto la exploración de hábitats marinos vulnerables (corales de aguas frías) como la detección de impactos humanos, incluyendo basura marina y microplásticos en zonas de difícil acceso. El equipo multidisciplinario analizará:

Biodiversidad bentónica (invertebrados y peces)

Reproducción y biogeografía de especies profundas

Contaminación por plásticos y residuos

ADN ambiental y análisis genéticos

Carbono azul y dinámica de sedimentos

Qué pasa ahora

Recopilaron muestras de ADN ambiental, o ADNe, mediante un muestreador de ADNe integrado en SuBastian . La evidencia de la presencia de animales abandonados, a través de la piel mudada y otro material genético, permite a los científicos evaluar qué animales viven en el entorno, incluso sin poder observarlos directamente.

MUESTRAS La zona de estudio se ubica frente a la provincia de Buenos Aires, en el límite entre la corriente cálida de Brasil y la fría de Malvinas

o

Las muestras de núcleos permitirán a los científicos examinar los sedimentos para evaluar el ciclo del carbono y los desechos marinos. El cañón se encuentra frente a la costa de la provincia de Buenos Aires, la región más grande y poblada de Argentina, con más de 17 millones de habitantes, y el equipo científico prevé documentar los desechos marinos y la contaminación por plásticos en el cañón.

Todas las muestras recolectadas serán llevadas al Museo de Ciencias Naturales en la ciudad de Buenos Aires en donde se continuarán estudiando las nuevas especies encontradas y las que ya se conocían.