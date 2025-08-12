 “Talud Continental IV” nos invita a mirar hacia las profundidades para entender

 “Talud Continental IV” nos invita a mirar hacia las profundidades para entender, valorar y proteger uno de los entornos más desconocidos y fascinantes del planeta.

Luego de la gran expedición del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que cuenta con la participación del buque de investigación del Schmidt Ocean Institute. Una vez finalizada esta increíble expedición, las muestras serán llevadas a otra zona para su análisis.

Una gran expedición del CONICET

Esta expedición da continuidad a las campañas Talud Continental I, II y III, realizadas en 2012 y 2013 con financiamiento del CONICET y a bordo del Buque Oceanográfico Puerto Deseado, que permitieron describir decenas de nuevas especies y revelaron una diversidad inesperada en varios grupos animales, incluyendo corales de aguas frías, estrellas de mar, crustáceos y peces de profundidad.

CIENTIFICOS
El 23 de Julio comenzó una campaña

Una década después, “Talud Continental IV” representa un salto tecnológico y científico sin precedentes: por primera vez en esta región se utilizó el vehículo operado remotamente (ROV) SuBastian, capaz de obtener imágenes de alta resolución y recolectar muestras en profundidad sin dañar el ecosistema.

Los objetivos de la campaña abarcan tanto la exploración de hábitats marinos vulnerables (corales de aguas frías) como la detección de impactos humanos, incluyendo basura marina y microplásticos en zonas de difícil acceso. El equipo multidisciplinario analizará:

  • Biodiversidad bentónica (invertebrados y peces)
  • Reproducción y biogeografía de especies profundas
  • Contaminación por plásticos y residuos
  • ADN ambiental y análisis genéticos
  • Carbono azul y dinámica de sedimentos

Qué pasa ahora

Recopilaron muestras de ADN ambiental, o ADNe, mediante un muestreador de ADNe integrado en SuBastian . La evidencia de la presencia de animales abandonados, a través de la piel mudada y otro material genético, permite a los científicos evaluar qué animales viven en el entorno, incluso sin poder observarlos directamente.

MUESTRAS
La zona de estudio se ubica frente a la provincia de Buenos Aires, en el límite entre la corriente cálida de Brasil y la fría de Malvinas

Las muestras de núcleos permitirán a los científicos examinar los sedimentos para evaluar el ciclo del carbono y los desechos marinos. El cañón se encuentra frente a la costa de la provincia de Buenos Aires, la región más grande y poblada de Argentina, con más de 17 millones de habitantes, y el equipo científico prevé documentar los desechos marinos y la contaminación por plásticos en el cañón.

Todas las muestras recolectadas serán llevadas al Museo de Ciencias Naturales en la ciudad de Buenos Aires en donde se continuarán estudiando las nuevas especies encontradas y las que ya se conocían.

