La pasta inspirada en la "estrella de mar culona": donde comprar los exquisitos sorrentinos

La expedición realizada por los científicos del Conicet junto a investigadores del Schmidt Ocean Institute atrajo la atención de millones de espectadores, en donde se descubrieron nuevas especies que habitan en el Cañón Submarino de Mar del Plata.
En las imágenes transmitidas hubo una indiscutida protagonista por su colorido y forma, que fue la llamada "estrella de mar culoma", que provocó millones de reacciones en las redes sociales.
Esta aparición inspiró a los comerciantes de distintos rubros a utilizar esa imagen para la elaboración de distintos productos. Desde remeras, tazas, llaveros y distintos adornos se pudieron ver en los últimos días, aunque lo más llamativo fue la elaboración de una pasta con la forma de la "estrella de mar culona".
Una fabrica de pastas tiene un producto que llama la atención de todos en las redes sociales y que ha tenido una exitosa respuestas entre los amantes de las pastas. Se trata de un sorrentino que respeta la forma de la estrella de mar que ha provocado furor en las redes sociales
La fábrica de pastas, situada en la ciudad de La Plata, causó revuelo al promocionar este alimento con la particular forma de la especie marina.
El sorrentino inspirado en la "estrella de mar culona" de las profundidades en Mar del Plata, está elaborado de manera muy artesanal. La masa está hecha a base de remolacha, lo que le aporta el color fucsia de la estrella de mar, y el relleno está compuesto por una mezcla en la que sobresale la merluza fresca.
“Decidimos hacer lo que mejor sabemos: convertir lo que nos emociona en una pasta rellena. Así nació nuestro homenaje a esta joya del Atlántico argentino”, escribieron en el posteo del comercio especialista en pastas llamado "Alfredo".
"Ciencia, mar y pasta", indica el posteo de Alfredo Pastas en Instagram. "¿Quién dijo que las estrellas solo brillan en el cielo? Desde las profundidades marinas de Mar del Plata, llega la estrella más viral… y ahora en versión pasta rellena. ¿Están listos chicos?", indica la publicación.
En cuestión de pocos minutos, se produjeron miles de interacciones y comentarios por parte de los usuarios, que seguramente imitarán el modelo del sorrentino para hacerlo en casa.