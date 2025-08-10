La pasta inspirada en la "estrella de mar culona": donde comprar los exquisitos sorrentinos

Idea estrella pasta

Una fabrica de pastas tiene un producto que llama la atención de todos en las redes sociales y que ha tenido una exitosa respuestas entre los amantes de las pastas. Se trata de un sorrentino que respeta la forma de la estrella de mar que ha provocado furor en las redes sociales

La fábrica de pastas, situada en la ciudad de La Plata, causó revuelo al promocionar este alimento con la particular forma de la especie marina.

Cómo es el sorrentino con forma de estrella de mar

El sorrentino inspirado en la "estrella de mar culona" de las profundidades en Mar del Plata, está elaborado de manera muy artesanal. La masa está hecha a base de remolacha, lo que le aporta el color fucsia de la estrella de mar, y el relleno está compuesto por una mezcla en la que sobresale la merluza fresca.

“Decidimos hacer lo que mejor sabemos: convertir lo que nos emociona en una pasta rellena. Así nació nuestro homenaje a esta joya del Atlántico argentino”, escribieron en el posteo del comercio especialista en pastas llamado "Alfredo".

"Ciencia, mar y pasta", indica el posteo de Alfredo Pastas en Instagram. "¿Quién dijo que las estrellas solo brillan en el cielo? Desde las profundidades marinas de Mar del Plata, llega la estrella más viral… y ahora en versión pasta rellena. ¿Están listos chicos?", indica la publicación.

En cuestión de pocos minutos, se produjeron miles de interacciones y comentarios por parte de los usuarios, que seguramente imitarán el modelo del sorrentino para hacerlo en casa.