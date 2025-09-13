Se derritió el hielo de Alaska y apareció una nueva isla

Científicos especializados en glaciología habían predicho este fenómeno. Austin Post, el glaciólogo que fotografió la zona en 1960, le dio el nombre de Prow Knob por su parecido con la proa de un barco. Post y su colega Mauri Pelto calcularon que el glaciar liberaría la isla hacia 2020, basándose en la velocidad de retroceso observada entre 1960 y 1990.

El glaciar Alsek se dividía en dos canales para rodear Prow Knob. Durante el siglo XX, este río de hielo se extendía a través de lo que ahora es el lago Alsek y llegaba hasta Gateway Knob, ubicado a unos 5 kilómetros hacia el oeste. La separación final ocurrió entre el 13 de julio y el 6 de agosto.

Las imágenes de 1984 muestran a Prow Knob completamente rodeada de hielo glaciar. Cuatro décadas después, la isla flota como una masa de tierra aislada en medio de aguas cristalinas. Esta transformación ejemplifica lo que está sucediendo en el sureste de Alaska, donde el agua reemplaza rápidamente al hielo.

Lindsey Doermann, escritora científica del Observatorio Terrestre de la NASA, explicó que "los glaciares de esta área se están adelgazando y retrocediendo, con el agua de deshielo formando lagos proglaciares frente a sus frentes". Los científicos consideran este caso como un ejemplo visual del retroceso glaciar en Alaska.

El cambio climático acelera la pérdida de hielo

cambio alaska En las imágenes se puede ver como se fue derritiendo el hielo en Alaska.

Esta nueva isla de Alaska forma parte de un patrón global de retroceso glaciar. Los glaciares de la Tierra pierden hielo a un ritmo equivalente al de llenar tres piscinas olímpicas por segundo. El año pasado registró las temperaturas globales promedio más altas desde que comenzaron los registros.

Los científicos documentan casos similares en otras regiones. Recientemente, una isla fantasma apareció tras una erupción submarina en el mar Caspio, aunque posteriormente desapareció. También se descubrió un antiguo cementerio de ballenas bajo un glaciar ruso en proceso de derretimiento.