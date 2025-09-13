Vicente Poggi tras el empate de Godoy Cruz ante el puntero: "Las sensaciones son buenas"

El mediocampista resaltó la importancia que tuvieron las dos semanas sin competencia por la fecha FIFA: "Las veníamos necesitando. No es excusa, pero era difícil cambiar cosas, era mucho más mental que entrenar y estas dos semanitas nos sirvieron mucho, además de de la victoria contra Platense que también fue un envión grandísimo. Creo que se notó, sobre todo en el primer tiempo donde por ahí llegamos más y hubo algunas jugadas polémicas. Creo que en el segundo tiempo también ellos siempre tienden a ajustar las cosas que hacen mal y nosotros a tratar de continuar lo que veníamos haciendo, pero en el primer tiempo llegamos mucho más y tuvimos más chances, aunque en el segundo tiempo creo que tuvimos la más clara que fue la que el arquero dio rebote, pero bueno, hay que seguir intentando".

Poggi se refirió a la polémica jugada en la que el árbitro no sancionó penal por una infracción al Indio Fernández dentro del área y afirmó: "Yo la vi al lado, no vi la repetición, entonces no quiero poner excusas. Me pareció un arbitraje bastante correcto. Como te digo, no lo vi. Capaz que viendo la repetición te llamo y te digo que no fue, pero son detalles. A mí me gusta jugar al fútbol así y que la dejen pasar, pero el tema es que sea igual para todos"

Embed - Poggi tras el empate de Godoy Cruz con Barracas

Tres cortitas de Poggi tras el 0 a 0 entre el Tomba y Barracas

Su momento personal: "Cada vez me siento mejor en el grupo y dentro de la cancha. Creo que el equipo en general está funcionando bien y cuando el equipo está bien los jugadores empiezan a crecer y también es una cuestión de resultados. Creo que ya se empezó hoy empatando contra el puntero".

Pol Fernández: "Es un jugador de jerarquía y experiencia que resuelve cosas que capaz otro tipo de jugadores no llega a resolver y eso te da tranquilidad para que las cosas no dependan tanto de de tu marca y poder jugar un poco más a nivel ofensivo"

Ganar en el Gambarte: "Es lo que estamos esperando los hinchas, los jugadores y todos. Para mí hoy fue un poquito un quiebre de sentir que ellos se metieron atrás y nosotros tuvimos la pelota constantemente. Las jugadas de ellos fueron contragolpes y pienso que si jugamos así vamos a tener muchas posibilidades de ganar"