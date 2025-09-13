Torneo Clausura: Independiente perdió como local y su crisis no tiene fin

El fastidio de la derrota se trasladó a las tribunas, donde los hinchas expresaron su enojo con insultos hacia los jugadores, cánticos contra la dirigencia y enojo por la decisión de la Conmebol. Todo eso en un estadio limitado en su capacidad por la decisión de no dejar que haya público en dos de las plateas.

Con este resultado, Independiente se mantiene en el fondo de la tabla de la Zona B sumando solo tres puntos producto de tres empates, mientras que Banfield escaló al tercer lugar en la Zona A con 13 unidades.

Embed - BANFIELD le dio un NUEVO GOLPE a INDEPENDIENTE | #Banfield 0-1 #Independiente | Resumen

El equipo de Julio Vaccari continúa sin ganar en el semestre en ninguna competencias y con un encuentro menos por la postergación del duelo ante Platense, se ubica último en su zona y en el puesto 14 de la tabla anual.

El DT decidió suspender la conferencia de prensa por "cuestiones de seguridad", según se informó oficialmente mientras un buen número de hinchas se autoconvocaron para pedir la renuncia de la Comisión Directiva y el llamado a elecciones.

Números en rojo de la mala racha de Independiente