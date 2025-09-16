Aviso de adiós: el lenguaje corporal que usa tu perro para despedirse de la familia

¿Cómo se despiden los perros?

Cuando un perro percibe que su humano está a punto de salir o que algo está por terminar, suele mostrar señales claras de despedida. Estas conductas varían según el carácter del animal, su vínculo con la persona y el nivel de ansiedad que pueda sentir.

perro con su dueño Aunque los perros no se despiden como lo hacen los humanos, ciertas acciones indican que se acercan al final de sus vidas.

Aunque los perros no se despiden de manera ritualizada como los humanos, sí existen comportamientos que cumplen la función de marcar el final de una interacción. Según el blog supermanada, entre las más comunes se destacan:

Tienen una mirada fija y prolongada, es decir, un contacto visual intenso, como buscando grabar la imagen de su dueño.

También giran su cabeza hacia otro lado para evitar la confrontación.

Ponen sus orejas hacia atrás y su cuerpo inclinado reflejando tristeza o incertidumbre.

Lamen las manos o el rostro del duelo como una forma de reafirmar el vínculo antes de la separación.

Lamerse los labios de forma repetida.

Seguirte hasta la puerta o el portón para acompañar al dueño hasta el último momento.

Gemidos o pequeños ladridos suaves que denotan ansiedad o un intento de retener la atención.

Alejarse físicamente caminando o dándose la vuelta.

perro (2) Otras señales son la búsqueda de soledad, cambios en el apetito o una necesidad inusual de afecto. La reducción de la actividad, el aumento de los patrones de descanso y el aislamiento social son sus formas de decir adiós.

Estos gestos no son casuales. El perro, al despedirse, expresa apego y necesidad de seguridad. En muchos casos, la despedida está cargada de afecto, pero también puede estar acompañada de ansiedad por separación. Un estudio publicado en Animal Cognition señala que estas conductas también pueden funcionar como mecanismos de apaciguamiento en situaciones ambiguas, evitando conflictos y suavizando el cierre de la interacción.

Cómo sobrellevar la despedida de una mascota

Es natural sentirse devastado por sentimientos de dolor y tristeza cuando una familia está en proceso de duelo mientras un perro, un gato u otra mascota amada se va despidiendo para alcanzar la vida eterna. Estos consejos pueden ayudarle a sobrellevar la pérdida.