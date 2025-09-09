Una joven de 17 años murió tras ser atacada brutalmente por el perro de su amiga

La joven sufrió lesiones severas y críticas en la cabeza, el cuello y otras partes del cuerpo, según informó la policía de Nueva Gales del Sur en un comunicado de prensa. Pasó tres días internada en grave estado en el Hospital John Hunter hasta que finalmente, el lunes 7 de septiembre, murió.

perro1 Tragedia. Una joven de 17 años falleció por las graves heridas que le provocó el ataque del perro de su amiga.

Según informaron los medios australianos, el perro que la atacó tenía 10 años de edad y era cruza de bóxer con sabueso irlandés. Después de lo ocurrido, el animal fue sacrificado con el permiso de su dueño, quien aseguró que nunca antes se había comportado de esa manera.

“Esto es absolutamente desgarrador”, dijo el diputado de Hunter, Dan Repacholi, cuyo testimonio fue publicado por el portal Australia Broadcasting Corporation (ABC). “Cuando algo como esto sucede, la comunidad se rodea entre sí y realmente espero que todos estén cuidando a la familia lo mejor que puedan”, agregó.

Las autoridades iniciaron una investigación que busca determinar las circunstancias en las que ocurrió la trágica muerte de la adolescente.

Fuente: tn.com.ar