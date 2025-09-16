Las explosivas declaraciones del presidente de Chacarita en la Primera Nacional: "Señoritas de cabaret"

Las explosivas declaraciones del presidente de Chacarita en la Primera Nacional

Fue así que después de caer el dirigente comenzó analizando el presente, pero sus declaraciones comenzaron a subir de tono: "Estoy defraudado por la situación que estamos viviendo. Dolido y caliente por ver cómo la gente se fue llorando ayer".

"Estos jugadores no se merecen ni que derramemos una lágrima por ellos. No todos, algunos, parecen señoritas de cabaret", continuó expresando el presidente del Chaca en diálogo con el programa "Mano a mano Chacarita".

Y Di Pierro continuó: "Tienen todo: psicólogo, nutricionista, hoteles, salarios al día, viajes. No sé qué necesitan. A lo mejor necesitan otra cosa. No tienen actitud, no tienen sangre".

Chacarita El plantel acusado de preocuparse más del pelo rubio y utilizar "botines colorados".

"Le voy a romper la cabeza yo"

Néstor Di Pierro es oriundo del partido de San Martín en la provincia de Buenos Aires y llegó a Comodoro Rivadavia a fines de los años 80, donde fue intendente entre 2011 y 2015. Luego, en 2021, asumió la presidencia de Chacarita Juniors, cargo que mantiene hasta hoy.

"Ayer era un partido para despegarnos. Hace ocho fechas íbamos segundos, hace 12 íbamos primeros. Ahora estamos viendo si entramos al reducido y podemos jugar una Copa Argentina, después de todo el esfuerzo que hicimos", analizó el exintendente.

Además, hizo hincapié en que no sabe qué está sucediendo, mientras que continuó criticando al plantel: "No me pregunten qué pasó, pregúntenle a los jugadores. Antes, con el técnico, que no tenían relación. ¿Ahora le van a echar la culpa al técnico?".

"Que se dejen de pintar el pelo de rubio, de ponerse botines colorados. Y que a alguno no lo enganche en el boliche porque le voy a romper la cabeza yo. No tendría que hablar así como presidente del club. Pero yo anoche, como la mayoría que queremos al club, no dormí", manifestó Di Piero.

Y para terminar, no dejó las polémicas de lado: "Si los mimás y le das todo, les estás encima y te pagan de esta manera. Entonces ahora hay que ser malo. Vamos a ver si siendo malo entienden las cosas".