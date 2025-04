Daniel Oldrá antes de irse a Instituto: "Nadie me echó de Godoy Cruz"

Oldra.jpg Daniel Oldrá está junto a Marcelo Marcucci.

El ídolo máximo del Tomba en una entrevista que le dio a Ovación, reveló: "Quiero aclarar que Chapini y Mansur no tienen nada que ver en esto. Es una decisión exclusivamente mía que la tengo que tomar, nadie me echó del club. Creen que me voy porque me he peleado con los dirigentes y es mentira. Desde que me retiré en el 2002 estuve toda una vida con ellos. Si hay un culpable en mi partida soy yo".

Alejandro Chapini Godoy Cruz--.jpg Alejandro Chapini, el titular tombino.

"Alejandro Chapini y José Mansur me quieren convencer, hemos estado hablando, la mejor historia del club la hemos vivido juntos. Sería injusto decir que me voy de Godoy Cruz por culpa de algunos de ellos dos", reveló Daniel Oldrá. "Alejandro Chapini y José Mansur me quieren convencer, hemos estado hablando, la mejor historia del club la hemos vivido juntos. Sería injusto decir que me voy de Godoy Cruz por culpa de algunos de ellos dos", reveló Daniel Oldrá.