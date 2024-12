futbol-godoy cruz-daniel oldra-gambarte.jpg El Gato Daniel Oldrá, en lo que considera "su casa", el estadio Feliciano Gambarte del club Godoy Cruz, pronto a ser reestrenado a todo lujo. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Daniel Oldrá: parte de la historia del fútbol de Godoy Cruz y de Mendoza

Más allá de integrar a aquel colectivo triunfador al que apodaron los Héroes del Barro, por llevar a Godoy Cruz a la segunda categoría del fútbol argentino, y 12 años después a la élite, Daniel Oldrá dejó lo terrenal y meramente deportivo para meterse en el inconsciente colectivo del godoycruceño, del mendocino, y trascender al reconocimiento nacional.

basquet-superliga-clausura-final-godoy cruz-rivadavia-hinchada-tomba-01.jpg El Gato Oldrá es el ídolo viviente que forma parte del "Olimpo" de los hinchas de Godoy Cruz, junto a los que ya partieron, como el Loco Julio, el Tachuela Garro y otros elegidos. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El Gato pasó de ser un buen jugador, que militó también en River Plate y el exterior, a ser un pilar del exitoso Godoy Cruz Antonio Tomba, animador de la máxima categoría del fútbol argentino, y del sudamericano.

Es bien sabido que este gran conocedor del juego y sus secretos, muy de perfil bajo es responsable del fenómeno que el equipo bodeguero, que sabe encontrar permanentemente diamantes en bruto, y lanzarlos al mundo con los máximos quilates. Allí es donde la figura del grandote de ojos claros se hace pieza indispensable.

Su salida como DT antes de finalizar la Liga Profesional

Daniel Oldrá dirigió su último partido como DT de Tomba en la derrota ante Platense el 18 de noviembre pasado.

Consultado sobre su salida como entrenador del plantel profesional de Godoy Cruz, que a muchos sorprendió porque se iba a quedar hasta que terminara el torneo y se fue cuatro fechas antes, Gato Oldrá reconoció: "Mi decisión era que me iba a ir cuando terminara el torneo, pero todo se adelantó porque consideré que era lo mejor para el club. Sentí que ya no le llegaba al jugador y era el momento de tomar una decisión".

"Ojalá sea la última vez que me haya tocado dirigir, por lo menos en mi club. Se sufre mucho siendo entrenador de la institución que soy simpatizantes. No quería fallarle al hincha de Godoy Cruz". "Ojalá sea la última vez que me haya tocado dirigir, por lo menos en mi club. Se sufre mucho siendo entrenador de la institución que soy simpatizantes. No quería fallarle al hincha de Godoy Cruz".

Oldrá.jpg El Bombero. El encargado del scouting de Godoy Cruz, en no pocas ocasiones ha asumido el rol de director técnico, para sacar adelante al equipo y demostrar su capacidad conductiva.

"Sabía que podía venir otro entrenador y cambiar la cabeza al equipo y así sucedió. No me arrepiento de la decisión que tomé. La verdad es que estoy agradecido a los jugadores que tuve en estos dos años como entrenador en los que competimos en los primeros puestos y la gestión creo que fue muy buena", continuó el ex defensor.

Luego sumó: "Cuando llegamos el equipo estaba peleando por no descender y ahora jugará nuevamente una copa internacional”, opinó Oldrá.

En lo deportivo, el ídolo bodeguero evaluó: "Godoy Cruz en los últimos 15 años es uno de los equipos que más creció en el fútbol argentino y no lo puede negar nadie. Hemos construido una gran institución, estamos orgullosos del club que tenemos que es muy bien valorado nivel nacional e internacional".

"En 2025 vamos a poder a volver a jugar en el Feliciano Gambarte, en nuestro estadio que va ser muy especial para todos” "En 2025 vamos a poder a volver a jugar en el Feliciano Gambarte, en nuestro estadio que va ser muy especial para todos”

La expectativa sobre el regreso al Feliciano Gambarte

El Gato se emociona cuando habla de la vuelta en el Gambarte para el 2025 y contó: “El día que se inaugure el estadio quiero verle la cara al hincha, sé que se les van a caer algunos lagrimones. Va ser un año especial ppr volver a jugar en nuestro estadio, volver al barrio. El retorno para todos es como lograr un título".

“Me genera muchas emociones el Feliciano Gambarte, recuerdo cuando jugaba con el Rafa Iglesias, el Hacha y el Rubén Almeida, el Ruso Marcucci, el Cachorro Abaurre, el Chino Vargas, el Negro Pereira. El Gato Lentz y Alberto Garro nos van estar iluminado desde el cielo" “Me genera muchas emociones el Feliciano Gambarte, recuerdo cuando jugaba con el Rafa Iglesias, el Hacha y el Rubén Almeida, el Ruso Marcucci, el Cachorro Abaurre, el Chino Vargas, el Negro Pereira. El Gato Lentz y Alberto Garro nos van estar iluminado desde el cielo"

El Gato Oldrá reconoció: "Cuando ascendimos en el 94 al Nacional B el estadio siempre estaba lleno, ese ascenso fue el inicio de lo que construyó Godoy Cruz en los últimos 30 años”, recordó, para agregar luego: “Cuando llegamos a este club había dos canchas de tierra, dos de básquet y el zanjón".

Su llegada a Godoy Cruz

El idilio de Oldrá con el equipo, el club y su gente tuvo un inicio que podría ser el argumento de una película motivadora. "Me acuerdo que venía caminando con dos amigos por las vías y dijimos vamos a probarnos a ver qué pasa y no animamos. Nos probaron y nos hicieron venir dos días más y pasamos la prueba. Siempre tuve en mi cabeza que quería ser jugador de fútbol".

daniel-oldra-river plate.jpg En River. Daniel Oldrá (arriba al medio) cumplió como jugador el sueño de vestir la camiseta de River Plate,

Daniel Oldrá y su recuerdo cuando jugó en River Plate.

Luego de brillar en el futbol mendocino con la camiseta azul de franjas blancas finitas, a Daniel Oldrá le llegó el reconocimiento nacional. "Fue un sueño cuando me tocó ir a River, no podía creer cuando me encontré con Daniel Pasarella, mi ídolo deportivo que jugaba en mi misma posición, peto vuando me fui extrañaba mucho y quería volver para jugar en Godoy Cruz”

El aprendizaje junto al Flaco César Luis Menotti

“El Flaco Menotti era muy claro con sus mensajes, tenía un estilo muy particular era un adelantado, el empezó con las tres puntas con René Houseman, Mario Kempes y Daniel Bertoni. El Flaco marcó un estilo que después muchos entrenadores practican, para mi escucharlo era una ley”.

Con el sol ya alto y agobiante de este diciembre en vísperas de Navidad, el Gato Daniel Oldrá quiso cerrar la larga charla así: "Lo mejor que me ha pasado es estar toda una vida en Godoy Cruz. Si en este club no sería nadie, en esta institución crecí como futbolista y entrenador".