Inicio Sociedad Canas
Belleza

El aceite de romero es bueno, pero este otro ingrediente también es clave para tapar las canas y fortalecer el cabello

Descubre el aceite natural que ofrece múltiples beneficios para el cabello: desde fortalecerlo hasta tapar las canas

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Olvídate de las canas y fortalece el cabello con este ingrediente natural.

Olvídate de las canas y fortalece el cabello con este ingrediente natural.

Expertos recomiendan acudir a las propiedades del aceite de romero para proteger el cabello y también oscurecer las canas. Sin embargo, no es la única alternativa que existe. De hecho, especialistas en belleza sugieren probar otro ingrediente natural que también ofrece los mismos beneficios. Además, se destaca por su fácil aplicación y su veloz efectividad: en un mes notarás los cambios.

No es el aceite de romero: cuál es el ingrediente que tapa las canas y fortalece el cabello

Aunque el romero es un ingrediente infalible para tapar las canas, expertos recomiendan probar las propiedades del aceite de amla. El mismo se aplica directamente en el cabello y se puede usar solo o combinándolo con otros aceites para conseguir mejores resultados.

El aceite de amla se extrae de la fruta del árbol de grosella espinosa india (Emblica officinalis). Esta planta ha sido utilizada durante siglos en la medicina tradicional debido a sus propiedades beneficiosas para la salud, especialmente para el cabello.

aceite de romero
El aceite de romero ya no ser&aacute; necesario para fortalecer el cabello.

El aceite de romero ya no será necesario para fortalecer el cabello.

Según explican especialistas, el aceite natural de amla fortalece el pelo al aplicarlo directamente sobre la raíz y masajearlo. Esto activará la circulación y nutrirá el cuero cabelludo para que recupere su fortaleza.

También este ingrediente ayuda a recuperar el brillo natural de la melena y a reparar las puntas abiertas. De hecho, estimula el crecimiento del pelo. Para lograr este resultado, se recomienda aplicarlo en el cabello antes del lavado, dejarlo actuar 30 minutos y posteriormente lavar el pelo con el shampoo de uso cotidiano. En pocos días notarás cómo la cabellera está más flexible y hasta perdió su aspecto grasoso.

canas
Las canas llegar&aacute;n a su fin gracias a este aceite.

Las canas llegarán a su fin gracias a este aceite.

En lo que respecta a la lucha contra las canas, el aceite de amla estimula la producción de melanina, ralentizando la aparición de las mismas y asegurando que el cabello mantenga su color natural por mucho más tiempo. De manera natural, podrás contrarrestar la canicie, sin necesidad de acudir a tintes.

Para este beneficio, deberás aplicar el aceite entre 2 y 3 veces por semana, de la raíz hasta las puntas. Si lo usas de forma constante, en 21 días notarás un cabello sin canas, fuerte y saludable.

Temas relacionados:

Te puede interesar