El entrenador Walter Ribonetto prepara el equipo para jugar ante Instituto, el equipo dirigido por Daniel Oldrá. El conductor del Tomba podría repetir el equipo que viene de igualar sin goles ante el puntero Barracas Central, en el Gambarte.

Santino Andino no será de la partida, ya que debe cumplir una fecha más de suspensión, de las dos que le dieron por su expulsión ante Platense, en Vicente López.

Este jueves el Tomba realizará su práctica en el Feliciano Gambarte, donde el entrenador delineará el posible equipo que jugará ante Instituto.

La probable formación de Godoy Cruz vs Instituto

El once titular sería: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza y Andrés Meli; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Pol Fernández y Bastián Yáñez o Facundo Altamira; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy.

El último enfrentamiento entre ambos

En el torneo Apertura Godoy Cruz igualó 1 a 1 ante Instituto en el estadio Monumental de Alta Córdoba, por la 9ª fecha. Lo ganaba el Tomba con un gol de Santino Andino a los 36’ del primer tiempo, y a los 42’ de esa misma etapa lo empató Damián Batallini para el Albirrojo.

El Expreso, en cinco partidos disputados en el reinaugurado escenario propio, perdió tres encuentros y empató dos (uno por la Sudamericana). Le hicieron 5 goles y solo pudo marcar uno, conquistado por Auzmendi.

El Tomba, tras jugar con Instituto visitará a San Lorenzo. El partido se disputará el sábado 27 de septiembre desde las 16.45.

El Expreso suma 7 puntos en la Tabla de Posiciones, mientras que en la Tabla Acumulada suma 24 unidades.