Cómo eliminar a las cucarachas de casa usando un poco de café: una trampa casera efectiva

Cómo eliminar a las cucarachas usando un poco de café
Para eliminar a las cucarachas de casa usando un poco de café, puedes recurrir a dos métodos particulares: usando el polvo de este ingrediente o usando directamente los posos de la máquina.
Como repelente, se esparcen los posos de café molido y húmedo en las áreas donde suelen aparecer las cucarachas, ya que su fuerte olor las aleja y dificulta su movimiento.
Lo primero que tienes que hacer es identificar frascos de vidrio o recipientes pequeños. Llena cada recipiente hasta la mitad con agua y añade una cucharada de café molido y otra de azúcar.
Mezcla bien los ingredientes y coloca los frascos destapados en lugares estratégicos donde hayas visto cucarachas. De esta manera, el café atraerá a las cucarachas, que entrarán en el frasco o en el recipiente y quedarán atrapadas.
café molido
El café atrae a las cucarachas, por lo que puede ser un excelente señuelo.
El otro método es más sencillo todavía. Solo tienes que colocar los posos de café húmedos en las paredes de tu casa, y será el olor que actúe como repelente.
Riesgos de tener cucarachas en casa
- Contaminación de alimentos: las cucarachas son portadoras de bacterias patógenas que pueden contaminar alimentos, superficies y utensilios, provocando enfermedades como salmonelosis y E. coli.
- Alergias y asma: las proteínas presentes en los restos de cucarachas, como su piel y heces, pueden desencadenar reacciones alérgicas y empeorar los síntomas del asma, especialmente en niños sensibles.
- Enfermedades infecciosas: pueden transmitir otros patógenos causantes de enfermedades como disentería, gastroenteritis y fiebre tifoidea.
- Daños materiales: su hábito de alimentarse puede dañar periódicamente papel, cartón, tela y plástico, perjudicando documentos, libros y otros objetos almacenados.
- Riesgo de incendio: al sentirse atraídas por zonas cálidas y oscuras como electrodomésticos, pueden dañar el cableado eléctrico, aumentando el riesgo de fallos y cortocircuitos.
- Daños estructurales: las cucarachas pueden excavar en lugares cóncavos o húmedos para formar nidos, causando daños en paredes, suelos y aislamientos.
- Estrés y malestar: su presencia es desagradable y causa malestar en los habitantes de la casa.