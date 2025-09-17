Cómo eliminar a las cucarachas de casa usando un poco de café: una trampa casera efectiva

Cómo eliminar a las cucarachas usando un poco de café

Para eliminar a las cucarachas de casa usando un poco de café, puedes recurrir a dos métodos particulares: usando el polvo de este ingrediente o usando directamente los posos de la máquina.

Como repelente, se esparcen los posos de café molido y húmedo en las áreas donde suelen aparecer las cucarachas, ya que su fuerte olor las aleja y dificulta su movimiento.

Lo primero que tienes que hacer es identificar frascos de vidrio o recipientes pequeños. Llena cada recipiente hasta la mitad con agua y añade una cucharada de café molido y otra de azúcar.

Mezcla bien los ingredientes y coloca los frascos destapados en lugares estratégicos donde hayas visto cucarachas. De esta manera, el café atraerá a las cucarachas, que entrarán en el frasco o en el recipiente y quedarán atrapadas.

café molido El café atrae a las cucarachas, por lo que puede ser un excelente señuelo.

El otro método es más sencillo todavía. Solo tienes que colocar los posos de café húmedos en las paredes de tu casa, y será el olor que actúe como repelente.

Riesgos de tener cucarachas en casa