Cómo eliminar a las cucarachas de casa usando un poco de miel: una trampa casera efectiva

Usando miel y otros pocos ingredientes, es posible eliminar y prevenir a las cucarachas en casa de forma efectiva. Todos los detalles

Con un poco de miel

Con un poco de miel, puedes eliminar a las cucarachas de casa.

Generalmente, la aparición de cucarachas en el hogar está determinada por condiciones como la falta de limpieza o la humedad, logrando que estos indeseados insectos sean uno de los más comunes dentro de casa. Por fortuna, puedes recurrir a una efectiva trampa casera.

La miel es uno de los ingredientes principales de esta creación, y servirá principalmente para atraer a las cucarachas. El otro elemento que necesitas es nada menos que la cinta adhesiva.

cucarachas, casa
Las cucarachas son una de las plagas m&aacute;s detestables en casa.

Las cucarachas son una de las plagas más detestables en casa.

Cómo eliminar a las cucarachas de casa usando un poco de miel

Esta trampa con ingredientes económicos y naturales no solo te ayudará a eliminar a este tipo de plagas dentro de tu hogar, sino que también puede prevenir completamente su aparición.

Como se dijo, los ingredientes principales son la miel y la cinta adhesiva, aunque también deberás usar un poco de cartón. El dulzor de la miel atraerá a las cucarachas, mientras que la cinta terminará atrapándolas.

El procedimiento a seguir para elaborar este truco es el siguiente:

  • Colocar cinta adhesiva de doble cara en un cartón.
  • Poner un poco de miel en el centro.
  • Dejar la trampa en rincones y esquinas.
miel, cucarachas
Con un poco de miel, puedes eliminar a las cucarachas de tu casa.

Con un poco de miel, puedes eliminar a las cucarachas de tu casa.

Si notas que el problema con las cucarachas persiste, será mejor que comiences a considerar la utilización de productos químicos o te contactes con un exterminador profesional para solucionarlo.

Consejos para prevenir a las cucarachas en casa

  • Elimina migas y restos de comida: limpia las encimeras, los pisos, el interior de los hornos y tostadoras, y debajo y detrás de los electrodomésticos para no dejarles alimento.
  • Guarda los alimentos en recipientes herméticos: cierra bien los paquetes de comida seca y guarda los alimentos para mascotas en recipientes cerrados, especialmente por la noche.
  • Lava los envases: enjuaga y desecha botellas y latas para eliminar los residuos de comida que las atraen.
  • Saca la basura regularmente: utiliza contenedores resistentes y con tapa hermética, y vacíalos a menudo.
  • Repara grietas y hendiduras: sella las pequeñas aberturas en paredes, pisos y alrededor de los zócalos para evitar que entren.
  • Coloca mosquiteros: asegura las rejillas de ventilación de baños y cocinas con tela metálica para impedir que entren.

