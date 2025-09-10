Cómo eliminar a las cucarachas de casa usando un poco de miel: una trampa casera efectiva

Como se dijo, los ingredientes principales son la miel y la cinta adhesiva, aunque también deberás usar un poco de cartón. El dulzor de la miel atraerá a las cucarachas, mientras que la cinta terminará atrapándolas.
El procedimiento a seguir para elaborar este truco es el siguiente:
- Colocar cinta adhesiva de doble cara en un cartón.
- Poner un poco de miel en el centro.
- Dejar la trampa en rincones y esquinas.
miel, cucarachas
Con un poco de miel, puedes eliminar a las cucarachas de tu casa.
Si notas que el problema con las cucarachas persiste, será mejor que comiences a considerar la utilización de productos químicos o te contactes con un exterminador profesional para solucionarlo.
Consejos para prevenir a las cucarachas en casa
- Elimina migas y restos de comida: limpia las encimeras, los pisos, el interior de los hornos y tostadoras, y debajo y detrás de los electrodomésticos para no dejarles alimento.
- Guarda los alimentos en recipientes herméticos: cierra bien los paquetes de comida seca y guarda los alimentos para mascotas en recipientes cerrados, especialmente por la noche.
- Lava los envases: enjuaga y desecha botellas y latas para eliminar los residuos de comida que las atraen.
- Saca la basura regularmente: utiliza contenedores resistentes y con tapa hermética, y vacíalos a menudo.
- Repara grietas y hendiduras: sella las pequeñas aberturas en paredes, pisos y alrededor de los zócalos para evitar que entren.
- Coloca mosquiteros: asegura las rejillas de ventilación de baños y cocinas con tela metálica para impedir que entren.