El país de América Latina que es el tercer productor de miel del mundo: su mayor comprador es Estados Unidos

En América Latina, la miel se ha consolidado como un producto agrícola de gran valor económico y reconocimiento mundial, con un país destacado por su liderazgo en exportación

Valentina Araya
Valentina Araya
La miel en América Latina no solo endulza la vida, sino que impulsa economías locales y fortalece la producción agrícola de la región.

En la región América Latina, la producción de miel se ha convertido en una de las actividades agrícolas más importantes y reconocidas a nivel mundial. Este producto natural no solo es apreciado en el mundo por su sabor, propiedades nutritivas y versatilidad en alimentos, sino que también tiene un gran valor económico

Entre todos los países de América Latina, uno se destaca por su liderazgo en la exportación de miel y su relevancia en el mercado global. Te contamos de qué país se trata.

La miel en América Latina no solo endulza la vida, sino que impulsa economías locales y fortalece la producción agrícola de la región

Según datos recientes de la FAO, el país que lidera la producción de miel en América Latina y ocupa el tercer lugar en el mundo es Argentina. Es este país la miel es mucho más que un producto natural: representa un sector estratégico dentro de la economía agrícola y un motor de desarrollo regional.

En este país de América Latina, la apicultura genera empleo directo a miles de familias y también impulsa actividades vinculadas, como la transformación, el envasado y la exportación del producto. Así mismo, este liderazgo se mantiene gracias a su diversidad climática y geográfica, que permite la cría de abejas y la floración de una gran variedad de plantas durante gran parte del año.

La apicultura en la región genera empleo, promueve la biodiversidad y conecta la riqueza natural con la demanda internacional de alimentos saludables.

Los mayores exportadores de miel de mundo

En América Latina, la miel es uno de los productos naturales más valiosos, tanto por su sabor y propiedades nutritivas como por su relevancia económica. Países como Argentina, México, Brasil y Chile se destacan como los principales productores y exportadores de miel en la región.

Según el Observatorio de Complejidad Económica (OEC) los mayores exportadores de miel del mundo fueron:

  • Nueva Zelandia: $267 millones
  • China: $232 millones
  • Argentina: $196 millones

Por otro lado, los principales importadores del mundo fueron:

  • Estados Unidos: $565 millones
  • Alemania: $223 millones
  • Japón: $139 millones

A pesar de los desafíos globales en la apicultura, como el cambio climático y las plagas, Argentina y otros países productores están implementando tecnologías avanzadas en el manejo de colmenas y control de plagas. Esto no solo asegura altos niveles de producción, sino que también responde a la creciente demanda internacional de miel de calidad y producida de manera sostenible.

