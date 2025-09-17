Chiqui Tapia presentó el masterplan de "la nueva casa de las Selecciones Nacionales"

Posteriormente, el sanjuanino de 57 años añadió: "Un enorme orgullo haber presentado, junto al gobernador Axel Kicillof, el masterplan de obras de este estadio, que simboliza la jerarquización del fútbol argentino".

"De la mano de la Provincia de Buenos Aires decidimos ponernos de pie y mirar hacia adelante para devolverle el brillo a este escenario histórico. Sin dudas, hoy dimos un paso muy importante para el futuro de nuestro fútbol", continuó.

A la hora de los agradecimientos, Tapia soltó: "Gracias a Julio Alak, Javier Alonso, Carli Blanco, al gabinete de Axel Kicillof, a las autoridades municipales, a los miembros del Comité Ejecutivo y a los representantes de los distintos clubes que se hicieron presentes en este evento tan importante".

La publicación de la cuenta oficial de AFA

El usuario verificado del ente organizador subió tres fotos sobre la presentación del masterplan de obras para el estadio Único de La Plata. La primera mostró a todos los dirigentes del fútbol argentino en una tribuna. En el centro se encontraron Chiqui Tapia y Axel Kicillof.

La segunda reveló el momento cuando el sanjuanino posó junto al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, con una placa de la AFA. En el lado izquierdo de la postal, estuvo el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, quien se mostró con una sonrisa de oreja a oreja.

En la tercera, y última, Tapia abrazó al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, ambos mostraron una inmensa alegría por el encuentro en la ciudad de La Plata. “Postales de una jornada histórica para el fútbol argentino”, escribió la cuenta.