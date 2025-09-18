Cuenta DNI activa este viernes una de las promociones más esperadas con 20% de ahorro

De esta manera, la billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.

Una de las promociones más esperadas con Cuenta DNI se activa este viernes

El Banco Provincia activa este viernes 19 de septiembre de 2025 uno de los descuentos más utilizados con un 20% de ahorro en comercios de cercanía que tienen un tope de reintegro de $4.000 por semana y por persona, que equivalen a $20.000 en consumos. Es válido solo para consumo familiar.

La promoción del Banco Provincia corre para todos los viernes de septiembre en los comercios adheridos y para las compras realizadas por la aplicación Cuenta DNI con la funcionalidad "pagar QR" débito en cuenta, "link de pago", pago "clave DNI" en terminales posnet y payway y/o Cuenta DNI Comercios.

Los descuentos se aplican en todos los comercios adheridos de los rubros que se pueden consultar en este link. Se excluyen de la promoción carnicerías, granjas y pescaderías (ver las ofertas de estos rubros aquí).

almacenes aumento precios La Cuenta DNI busca facilitar el acceso a servicios bancarios y promover el consumo a través de beneficios y descuentos para sus usuarios.

Para ahorrar en tu comercio de barrio, tenés que tener en cuenta los siguientes puntos:

El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco Provincia

Promoción válida para compras realizadas con Cuenta DNI , a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta

, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta El beneficio no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales

Se excluyen de la promoción los comercios de los rubros carnicerías, granjas, pescaderías y grandes cadenas de supermercados

Otros importantes descuentos con la Cuenta DNI del Banco Provincia

Estas promociones son valoradas por los usuarios de la Cuenta DNI del Banco Provincia porque les permiten ahorrar en compras esenciales, como alimentos y productos básicos. Para septiembre de 2025, las más destacadas son:

Carnicerías, granjas y pescaderías: Un beneficio muy popular que ofrece un 35% de descuento con un tope de reintegro por persona por día de compra.

Un beneficio muy popular que ofrece un 35% de descuento con un tope de reintegro por persona por día de compra. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal.

40% de descuento todos los días, con un tope semanal. Supermercados: A menudo hay descuentos importantes en cadenas de supermercados, que varían según el día de la semana.

Otros descuentos habituales que también se utilizan con frecuencia son: