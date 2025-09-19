En una noche solidaria, 13 reconocidos chefs cocinarán con los sentidos y el corazón

Equipo. La Noche de los Chefs cumple 20 años y participarán 21 cocineros. Una de las ediciones pasadas de La Noche de los Chefs cuando cumplió 20 años.

Una gastronomía de lujo

En preparativos y diseño del menú, es importante destacar que este año la propuesta da un paso más adelante y no sólo ofrecerá una gastronomía de lujo, sino que propone una invitación a todos los mendocinos para formar parte de una experiencia que promete desafiarse año a año por una causa noble.

Cada plato será concebido como una experiencia que despierte los sentidos y, al mismo tiempo, genere conciencia sobre lo valioso de aquello que muchas veces se da por hecho.

La esclerosis múltiple, al igual que otras enfermedades neurodegenerativas, puede alterar estas percepciones. Por eso, esta edición busca también visibilizar la importancia del diagnóstico temprano, la rehabilitación integral y el acompañamiento continuo a quienes conviven con la enfermedad.

Un gesto de solidaridad

Es así que todo lo recaudado en la 22° edición de La Noche de los Chefs será destinado a la renovación y actualización de la sede de AMEM, fortaleciendo el acceso a tratamientos y rehabilitación de más de 150 pacientes de la provincia.

La Comisión Organizadora de esta edición dijo: "Queremos que esta cena vuelva a ser un encuentro emblemático de Mendoza; donde se pueda reunir la comunidad enogastronómica local y todos aquellos que, con conciencia y sensibilidad, se sientan atraídos a aportar su granito de arena para que AMEM pueda seguir creciendo”.

“La Noche de los Chefs no es sólo una cena: es un gesto colectivo de la sociedad mendocina. Una invitación a que la gastronomía y el vino transmitan un mensaje de emoción y hospitalidad con sentido”, agregó Juan Carlos Meca, presidente de AMEM.

Desde la institución, destacaron también el gran gesto de solidaridad que han tenido los chefs partícipes, bodegas, restaurantes, sponsors y todos aquellos que se han acercado a colaborar, principalmente, en un año de compleja coyuntura económica.

Entre ellos: Laboratorio Roche, Expreso Luján, Foca Software, Bodega Alta Vista, Lamadrid Wines, Universo Vigil, Bodega Bombal, La Muchi Wines, Martín Orozco Fotografía, Candela Pilar Cano, Escuela Internacional Islas Malvinas y Lina Gourmet.

