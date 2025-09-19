Independiente Rivadavia visita a Unión: probables formaciones y dónde ver el partido

El Azul jugará su segundo encuentro seguido en condición de visitante tras la caída del pasado viernes ante Lanús por 1 a 0.

El equipo de Alfredo Berti se ubica en el puesto 13 del Grupo A con 8 puntos (ganó 2, empató 2 y perdió 4) a 8 fechas para completar la fase regular del Torneo Clausura necesita volver a sumar para cumplir sus dos objetivos: llegar a los playoffs y clasificar a una copa a través de la tabla anual.

concentrados Independiente rivadavia.

En la tabla anual los azules hoy están en el puesto 11 con 35 puntos.

En la Lepra habrían tres cambios, con respecto a la formación que arrancó jugando ante Lanús. En la defensa Leonard Costa vuelve tras cumplir la suspensión por Alejo Osella, en el mediocampo Ezequiel Bonifacio en el lugar de Mauricio Cardillo y en la delantera el regreso de Alex Arce por Fabrizio Sartori Prieto.

Independiente Rivadavia que clasificó a las semifinales de la Copa Argentina, tras eliminar a Tigre y jugará con el ganador del cruce entre River y Racing.

Así llega Unión, el rival de Independiente Rivadavia

Unión viene de sumar tres triunfos al hilo como visitante y es líder en la Zona A con 15 puntos, marcha como líder de junto a Barracas Central, ha ganado cuatro partidos, empató tres y solamente sufrió una derrota.

El equipo que dirige Leonardo Madelón viene de lograr tres victorias al hilo, en calidad de visitante, en su última presentación superó de visitante por 3 a 1 a Gimnasia y Esgrima La Plata.

El Rojiblanco buscará su tercera victoria seguida en el torneo y suma seis partidos sin perder en su estadio, con dos victorias y cuatro empates y marcha invicto jugando en Santa Fe.

Alfredo Berti- Independiente Rivadavia Alfredo Berti, es el buen entrenador de Independiente Rivadavia.

El historial entre Independiente Rivadavia y Unión

Se enfrentaron en doce oportunidades en el torneo de la Primera nacional. Hubo siete triunfos del equipo rojiblanco contra tres de la Lepra y dos cotejos terminaron en empate.

En la máxima categoría del fútbol argentino se enfrentaron tres veces con dos triunfos del Tatengue y el restante de la Lepra.

La última vez que jugaron en Santa Fe fue el 24 de febrero de 2024 el equipo del Parque cayó por 4 a 1 en el estadio 15 de abril, por la 7ma fecha de la Copa de la Liga. El DT azul era Rodolfo De Paoli.

Embed - INDEPENDIENTE RIVADAVIA FESTEJÓ ante UNIÓN | #IndependienteRivadavia 2-0 #Union | Resumen

En el último enfrentamiento ganó la Lepra 2 a 0 con un doblete de Luis Sequeira por la 9na fecha de la Zona A del torneo Apertura de la Liga Profesional.

Ficha del partido y probables formaciones

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Christian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Iván Villlalba y Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Tomás Botari y Matías Fernández; Sebastián Villa y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Estadio: Unión de Santa Fe

Árbitro: Pablo Echavarría

Hora: 16.45

TV: TNT Sports