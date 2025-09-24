River va por la épica clasificación ante Palmeiras, en Brasil: hora, TV y formaciones

Por ello, para esta instancia de vuelta, el Muñeco cambiaría el esquema y pondría una línea de 4 en el fondo, poblando el mediocampo con 5 volantes y un futbolista de referencia en el área. En la zaga central, Lautaro Rivero y Lucas Martínez Quarta serían los elegidos para completar la zaga con Gonzalo Montiel y Marcos Acuña por las bandas.

En el mediocampo, una fija será el regreso de Giuliano Galoppo tras purgar la fecha de suspensión que sufrió en la fase de octavos ante Libertad de Paraguay. El ex San Pablo compartiría el sector medio del campo de juego con Enzo Pérez, Kevin Castaño y Juan Portillo como fijas, luego las dudas aparecerían entre los nombres de Ignacio Fernández y Juanfer Quinteros. El referente será Maximiliano Salas.

Por el lado de Palmeiras, el entrenador Abel Ferreira repetiría el mismo once que se impuso ante River en el Monumental. Dichos futbolistas titulares tuvieron descanso, en su mayoría, en la fecha del fin de semana del Brasileirao (el Verdao se impuso 4 a 1 a Fortaleza), y estaría prestos para salir a definir la serie en su casa.

Palmeiras vs River por la vuelta de los cuartos de final de Copa Libertadores: posibles formaciones

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández o Facundo Colidio; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Allianz Parque

Hora: 21.30

TV: FOX Sports, Telefe, Disney +

Árbitro: Andrés Matonte (URU)