Inicio Ovación Fútbol River Plate
vuelta cuartos de final de Copa Libertadores

River va por la épica clasificación ante Palmeiras, en Brasil: hora, TV y formaciones

River buscará dar vuelta la serie ante Palmeiras, en el Allianz Parque de Brasil, para avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
River buscará dar la vuelta de la serie ante Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

River buscará dar la vuelta de la serie ante Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Luego de la derrota 2 a 1 en Núñez, River quedó en el compromiso de conseguir la gesta histórica ante Palmeiras, en Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Millonario visitará este miércoles el Allianz Parque buscando revertir la serie y conseguir el tan ansiado boleto a semifinales del certamen. El ganador de la serie se medirá con el equipo que resulte victorioso del cruce entre Liga de Quito y San Pablo (el elenco ecuatoriano se impone parcialmente en la serie 2 a 0).

En la instancia de ida en el Monumental, River tuvo una serie de dificultades en el primer tiempo y se fue perdiendo 2 a 0 abajo con goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque. Sobreponiéndose a sus limitaciones, el Millonario hizo un gran segundo tiempo y consiguió el descuento sobre la hora de la mano de Lucas Matínez Quarta. Si bien la derrota ante Palmeiras dejó vivo al equipo de Marcelo Gallardo, la autocrítica fue contundente puertas para adentro.

futbol-copa libertadores-river-palmeiras-monumental-01 (1)
River buscar&aacute; la heroica ante Palmeiras, en Brasil, para avanzar a semifinales de la Copa Libertadores.&nbsp;

River buscará la heroica ante Palmeiras, en Brasil, para avanzar a semifinales de la Copa Libertadores.

Por ello, para esta instancia de vuelta, el Muñeco cambiaría el esquema y pondría una línea de 4 en el fondo, poblando el mediocampo con 5 volantes y un futbolista de referencia en el área. En la zaga central, Lautaro Rivero y Lucas Martínez Quarta serían los elegidos para completar la zaga con Gonzalo Montiel y Marcos Acuña por las bandas.

En el mediocampo, una fija será el regreso de Giuliano Galoppo tras purgar la fecha de suspensión que sufrió en la fase de octavos ante Libertad de Paraguay. El ex San Pablo compartiría el sector medio del campo de juego con Enzo Pérez, Kevin Castaño y Juan Portillo como fijas, luego las dudas aparecerían entre los nombres de Ignacio Fernández y Juanfer Quinteros. El referente será Maximiliano Salas.

Por el lado de Palmeiras, el entrenador Abel Ferreira repetiría el mismo once que se impuso ante River en el Monumental. Dichos futbolistas titulares tuvieron descanso, en su mayoría, en la fecha del fin de semana del Brasileirao (el Verdao se impuso 4 a 1 a Fortaleza), y estaría prestos para salir a definir la serie en su casa.

Palmeiras vs River por la vuelta de los cuartos de final de Copa Libertadores: posibles formaciones

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández o Facundo Colidio; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Allianz Parque

Hora: 21.30

TV: FOX Sports, Telefe, Disney +

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas