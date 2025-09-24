Inicio Ovación Fútbol Nicolás Fernández
El Indio Nicolás Fernández, un todoterreno identicado con Godoy Cruz: "Llevar la cinta de capitán es un orgullo"

El capitán de Godoy Cruz, que atraviesa un gran momento personal, hizo una lectura del empate ante Instituto de Córdoba en el Gambarte.

Nicolás Fernández es uno de los referentes de Godoy Cruz. Foto: Axel Lloret/UNO. 

Godoy Cruz suma puntos pero está lejos de ser el equipo que la gente desea. Aún sin ganar pero con una impronta diferente a la exhibida en los últimos meses, el Tomba aún trabaja para encontrar su mejor versión de la mano de Walter Ribonetto.

Ante Instituto se vieron dos caras de un mismo Godoy Cruz: una muy floja y desorientada en el primer tiempo y, luego, otra considerablemente mejor en el complemento. El Indio Nicolás Fernández, autor del gol del Tomba y figura en el partido ante la Gloria, analizó el cotejo y expresó: “En el segundo tiempo nos salieron un poco más las cosas, en el primero no nos salió nada. Hay días que no te salen las cosas pero por suerte pudimos cambiar la cara en el segundo”. ¿Qué cambió de un tiempo al otro? “Se hizo mucha autocrítica, hace bien decirnos las cosas en la cara y creo que salimos con esa rebeldía”.

Nicol&aacute;s Fern&aacute;ndez volvi&oacute; a marcar un gol con la camiseta de Godoy Cruz Antonio Tomba. Foto: Axel Lloret/UNO.&nbsp;

La figura del Indio Fernández en Godoy Cruz

El Indio Nicolás Fernández está en un eximio nivel en el Expreso. El uruguayo volvió a ser el de las épocas de brillo bajo la conducción del Gato Oldrá y hoy no solo se destaca en su rol de volante sino que también colabora en la marca y llega al gol. Así fue ante Instituto de Córdoba, en el Gambarte, y la gente se lo reconoció y reconoce a diario el hecho de brindarse en cancha. “Agradezco el cariño porque lo siento. Y trato de responder adentro de la cancha con lo que hago. La gente lo reconoce y eso está bueno”, señaló el futbolista de Godoy Cruz.

El uruguayo se ha vuelto un referente en el plantel con el paso del tiempo. No solo por su constante entrega, talento y buen fútbol en el mediocampo de Godoy Cruz sino también por su sapiencia y tranquilidad a la hora de desenvolverse al lado de sus compañeros. Por eso, al no estar Pol Fernández como titular (Ribonetto había mencionado en su llegada que sería el capitán del equipo), Nicolás Fernández es el elegido como el capitán del Expreso.

“Llevar la cinta de capitán es un orgullo, sabiendo además la historia que tienen acá los uruguayos (por el Morro García), a uno lo representa mucho y estoy muy contento. Conlleva muchas cosas pero lo llevo muy tranquilo”, concluyó el capitán de Godoy Cruz.

