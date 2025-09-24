El Indio Nicolás Fernández, un todoterreno identicado con Godoy Cruz: "Llevar la cinta de capitán es un orgullo"

La figura del Indio Fernández en Godoy Cruz

El Indio Nicolás Fernández está en un eximio nivel en el Expreso. El uruguayo volvió a ser el de las épocas de brillo bajo la conducción del Gato Oldrá y hoy no solo se destaca en su rol de volante sino que también colabora en la marca y llega al gol. Así fue ante Instituto de Córdoba, en el Gambarte, y la gente se lo reconoció y reconoce a diario el hecho de brindarse en cancha. “Agradezco el cariño porque lo siento. Y trato de responder adentro de la cancha con lo que hago. La gente lo reconoce y eso está bueno”, señaló el futbolista de Godoy Cruz.

Embed - Indio Fernández, un todoterreno y referente en Godoy Cruz: "Llevar la cinta es un orgullo"

El uruguayo se ha vuelto un referente en el plantel con el paso del tiempo. No solo por su constante entrega, talento y buen fútbol en el mediocampo de Godoy Cruz sino también por su sapiencia y tranquilidad a la hora de desenvolverse al lado de sus compañeros. Por eso, al no estar Pol Fernández como titular (Ribonetto había mencionado en su llegada que sería el capitán del equipo), Nicolás Fernández es el elegido como el capitán del Expreso.

“Llevar la cinta de capitán es un orgullo, sabiendo además la historia que tienen acá los uruguayos (por el Morro García), a uno lo representa mucho y estoy muy contento. Conlleva muchas cosas pero lo llevo muy tranquilo”, concluyó el capitán de Godoy Cruz.